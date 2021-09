El Museo Liste incorporará mañana martes a las once de la mañana una nueva obra al proyecto “(A)pegadas: Transitar onte para camiñar hoxe” , comisariado por Alexandra R. Rey.

En esta ocasión será el griego Thomas Apostolou, que se unirá a los demás artistas que ya se encuentran en las salas del museo

El título de la obra, “Not only dueles God definetely plays” es parte de una cita de Stephen Hawking quien en 1999 declaró que “Dios no sólo definitivamente juega a los dados, sino que a veces los confunden tirándolos donde no se pueden ver”, hablando de la idea científica de que nuestro universo no está determinado sino que es aleatorio e impredecible. La obra pertenece al proyecto tiftof71!, que explica la elección del autor de la Sala del #Cerrar para su instalación. tiftof71! fue la contraseña del autor durante más de dos décadas, robadade un amigo, que les daba acceso al ordenardor de su hermano.