La Fábrica pone fin a su sequía

Llevaban 18 meses cerrados. Y aunque la apertura oficial fue el fin de semana pasado, hoy es el día grande. Esta noche La Fábrica de Chocolate acoge su primer concierto en el interior después de que en marzo de 2020 cerraran sus puertas a causa de la pandemia. Así que los nervios de las primeras veces afloran como un niño cuando empieza el cole. A las 22:00 horas levantarán de nuevo la persiana para que en la mítica sala olívica vuelva a resonar la música en directo que tanto le ha caracterizado siempre. Eso sí, con el aforo al 50%, como manda la normativa –102 personas–, y dos bandas que se estrenarán tocando en interiores: los vigueses Kings of the Beach y el portugués El Señor. No obstante, la fase de entrenamiento se produjo el fin de semana pasado. “Fue emocionante, te sentías raro después de tanto tiempo. Y de repente, se produce un cortocircuito y a los 15 minutos es como si el tiempo no pasara”, recuerda Quique Rodríguez, responsable de La Fábrica de Chocolate.