A las puertas de la elaboración de los nuevos presupuestos municipales del Concello para el año 2022, el Bloque Nacionalista Galego de Vigo pide que se pongan en marcha mecanismos que permitan la “participación directa da veciñanza e do tecido asociativo para definir as novas contas”. El concejal del BNG de Vigo, X. P. Igrexas defiende que “non poden decidirse só coa opinión do grupo socialista”.