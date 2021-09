Bullicio en el patio, alivio en las casas

37.108 alumnos volvieron ayer a clase. “Estoy más segura que el año pasado”

“Afronto esta segunda vuelta al cole muy tranquila, mucho más que el año pasado” Natalia Vives - Madre de Francisco Crispianni (8 años).

“Es cierto que todo fue muy bien y no hubo ningún problema, así que ahora debería mejor”. ¿Y por qué debería ir mejor? Las medidas se mantienen, pero las vacunas están haciendo su efecto reduciendo el índice de casos activos. “Las medidas están muy bien, el año pasado no perdieron ni un día de clase y esto es muy importante”, agradece Adriana Barajas, mamá de Diego Fernández (8 años).

Tras unas semanas de incertidumbre, las pautas a seguir en las aulas ya están establecidas. Lo que se ha decidido es mantener el protocolo que permite la presencialidad total gracias a la vacunación de los mayores de 12 años. Además, se flexibilizará la distancia de seguridad de 1,5 a 1,2 entre pupitres para conseguir volver a las ratios de alumnos previas a la pandemia (25 estudiantes en Primaria, 30 en la ESO y 35 en Bachillerato). La ventilación natural es la opción preferente, y cruzada, y en el comedor se asignarán unos puestos fijos durante todo el año. Todos los centros designarán a un responsable para los aspectos relacionados con el COVID y, desde luego, nadie deberá acudir a clase si tiene cualquier síntoma compatible con el virus.

Todas estas normas no hacen que los más pequeños se desilusionen con la vuelta al colegio. “Tengo muchísimas ganas de empezar, porque además tenemos una profe nueva”, cuenta, emocionada, Leire, de seis años. “Yo le estaba riñendo a mi padre porque pensaba que íbamos a llegar tarde el primer día y eso no puede ser”, entre risas, Andrea, de siete años.

“Todavía no sabemos si habrá actividades extraescolares, pero mis hijas van fuera del colegio y me da mucha seguridad”, explica María Alonso. “Con mascarilla y grupos reducidos todo va bien, no tuvimos ningún susto”. Grupos que seguirán en vigor, los “burbuja”, en los que se incidirá en comedores y excursiones.

“Los niños ya demandaban volver al cole cuanto antes, y más en estas circunstancias que necesitan esa cercanía con gente de su edad”, asegura Ernesto, padre de Leo (7 años). “Si funciona todo como el año pasado, firmamos todos. El colegio lo está haciendo muy bien”.

Teniendo en cuenta el buen hacer del pasado curso, lo que es cierto es que, ahora, la vacunación pinta un escenario más optimista. Por ahora, el 88,3% de los gallegos de entre 12 y 19 tienen, al menos, una dosis; en el caso de la pauta completa, la cifra desciende al 29,2%. En este sentido, los viales de Pfizer y Moderna se administran a partir de los 12 años, ya que de momento no hay vacuna autorizada para los menores de esa edad. Sin embargo, estas dos farmacéuticas prevén tener en otoño los resultados de sus ensayos en niños de 5 a 11 años.