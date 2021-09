La reforma del aparcamiento robotizado de Zona Franca en Cánovas del Castillo –en A Laxe– está pendiente de que la Autoridad Portuaria amplíe la concesión del subsuelo al consorcio, pues la concesión que corresponde al Concello todavía seguirá varios años en vigor. La petición se hizo el pasado 29 de julio pero como agosto no es un mes hábil en la administración, los técnicos portuarios acaban de iniciar la valoración de la propuesta para comprobar si cumple las condiciones. La concesión del suelo portuario se otorgó en 1995 por un plazo de 30 años –por lo que caduca en 2025– con la posibilidad de ampliarlo quince años más cumpliendo una serie de compromisos, como nuevas inversiones que es lo que se está evaluando ahora.

Un aparcamiento subterráneo desde A Laxe a la plaza de A Estrela

La zona de A Laxe y el Areal se perfilan como el próximo gran centro de plazas de aparcamiento en Vigo; un servicio en el que la ciudad es deficitaria. Un convenio entre Zona Franca y Autoridad Portuaria alcanzado hace un año permitiría que en el futuro se puedan conectar con el aparcamiento de la plaza de A Estrela mediante un nuevo parking que transcurrirá bajo Montero Ríos y propiciaría 500 nuevas plazas. La franja de la que es titular el Puerto se extiende desde la confluencia de Areal con República Argentina –en la conocida como fuente de La Paellera– hasta la estación de Guixar. Esa franja ajardinada, con canchas deportivas y área de juegos (considerada de “interacción puerto-ciudad”) queda señalada como potencial parking, sin renunciar a su uso en superficie como parque.

A Laxe, tres años cerrado

Hace ya tres años, en julio de 2018, Zona Franca cerró el parking de A Laxe al quedarse obsoleto el sistema robotizado. El objetivo era convertirlo en un parking convencional y subsanar así los problemas técnicos y el costoso mantenimiento que presentaba el sistema automático.

Una inversión millonaria

El consorcio está dispuesto a invertir 1,4 millones de euros en el acondicionamiento, pero antes necesita que la Autoridad Portuaria prorrogue la concesión y ha solicitado también permiso para arrendárselo a un tercero. La eliminación del sistema robotizado obliga a la creación de rampas, que eliminarán 20 plazas de aparcamiento, y dejarán su capacidad en 180 plazas, según el proyecto presentado en su día. Las obras de acondicionamiento del parking robotizado en otro convencional llegaron a adjudicarse en 2020 a Dragados SA por 1,34 millones de euros más IVA y un plazo de ejecución de seis meses.

Propuesta en evaluación

De momento, la Autoridad Portuaria no tiene fecha para llevar al consejo de administración la propuesta de Zona Franca, ya que primero los técnicos deben evaluarla y comprobar si se ajusta a las condiciones fijadas en su día.

¿Inversión suficiente?

Y es que la inversión prevista no alcanzaría el mínimo requerido por la Autoridad Portuaria para otorgar la prórroga, según reconocía Zona Franca el pasado mes de julio. Desde el consorcio no descartan que el nuevo operador que se contrate podría encargarse de asumir las inversiones restantes para obtener la ampliación de la concesión. “Si la propuesta cumple todos los requisitos previstos, no cabe duda de que se otorgará la prórroga”, aseveraban ayer fuentes de la Autoridad Portuaria de Vigo.