Teis se rinde a la tapa

No le tenían mucha fe pero no decepcionó. A Ruta dos Pinchos de Teis está celebrando estos días su octava edición, en la que se pueden degustar los bocados más deliciosos, auténticos y originales, sobre todo, para los amantes de la buena gastronomía y para aquellos que valoran otras cualidades culinarias como la presentación o el efecto sorpresa en el paladar. Para ello, los establecimientos adheridos al certamen se han esforzado para conseguir los mejores resultados. Los participantes –Cafetería Zoraya 2, Café Crem, Café Bar A Dorna, Café Tapería Sanjurjo, Cafetería Bellmar, Hamburguesería Toni, Cafetería Luces da Guía, D´Tres, A de Charly, Cervecería La Ermita, D´Antonio y Mesón García– se han esmerado en sus elaboraciones, después de un año difícil, el 2020, en el que decidieron igualmente organizar el concurso “para que no se perdiera la tradición”, pero la situación anómala del verano pasado impidió el normal funcionamiento y finalmente, el saldo fue una edición más bien descafeinada.

Superando expectativas

No es el caso de este año. “De los mejores años desde que se lleva celebrando el concurso. Al final, fue un acierto adelantarlo a últimos días de agosto. Coincidió muy buen tiempo y había mucha gente y ha superado todas nuestras expectativas”, destaca Roberto Giráldez, presidente de los comerciantes de Teis. “Ya se han repartido los 10.000 trípticos que damos cada año, y que siempre nos sobran”.

Tanto la calle Sanjurjo Badía como sus inmediaciones están atestadas de viandantes –con las medidas de seguridad correspondientes– que ojeaban los pinchos a pie de calle y que veían en las mesas de las distintas terrazas que participan en la ruta de este año. Alguna que otra, en momentos puntuales, acumula en su entrada grupos de personas que esperan pacientes a que se libere una mesa para probar uno de los doce bocados que por 1,80 euros la unidad, se pueden disfrutar. Es el caso de D´Antonio, el establecimiento hostelero ganador de las últimas dos ediciones del certamen y según los rumores, este año parte como uno de los favoritos para alzarse por tercera vez con el galardón. En esta ocasión, deleita a sus comensales con la tapa Capricho, de la que resalta que tanto su elaboración como la idea es fruto de la cocinera del local, su mujer, Esther Pisos. “La artífice de todo, yo le ayudo en los decorados. Hemos vendido cerca de 800 pinchos hasta el momento”, añade.

D´Tres, otro de los participantes desde el inicio del concurso aplaude esta iniciativa porque, en su caso “tanto con pandemia como sin ella siempre les ha ido muy bien”.Ante la expectativa de quén ganará este año, se muestran esperanzados: “Creo que tenemos posibilidades” señala Susi, dueña del local. La tosta de solomillo con cebolla caramelizada de Café Dorna también es objeto de deseo para los amantes del buen comer. “Yo tenía miedo este año pero la verdad es que ha sido un éxito. Estas cosas ayudan a que vengan de otros barrios y nos conozcan”, apunta Arturo, encargado del establecimiento.

Hasta el 11 de septiembre de 20 a 10:30 horas se puede disfrutar de este itinerario gastronómico y que además, puede traer premio. Cada comensal podrá votar a la mejor tapa entre todas los bocados mejor valorados. Entre todos los votos recogidos se sortearán vales por valor de 100€, 75€, 50€ y 30 euros para gastar en el comercio asociado a la Asociación de Comerciantes de Teis.