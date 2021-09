Los uniformes resisten al bum de la segunda mano

Cada vuelta al cole puede convertirse en un mundo de cálculos y números para muchas familias. Uniformes, material escolar, libros de texto, y un largo etcétera de útiles para que los más pequeños vuelvan a clase lo más equipados posible. Desde el pasado 2020, y con toda la incertidumbre que trajo consigo, gestionar esta reincorporación se ha complicado todavía más para los padres vigueses. Algunos centros recomiendan que se laven los uniformes todos los días y otros descartan prendas para evitar contagios –como, por ejemplo, el mandilón–. Así, los hábitos de compra de esta indumentaria han cambiado, potenciando su venta. “El año pasado hubo un retraso, pero luego vendimos más que nunca en los meses de octubre e, incluso, noviembre”, apunta Roberto Rodríguez, dueño de la tienda Baby Hogar Infantil. “Al principio había dudas por si a los 15 días de empezar, la escuela cerraba, pero luego se multiplicaron las ventas del 2019”. Así, y según Rodríguez, consiguieron facturar un 20% más que en 2019, “porque el 2020 no lo contamos por atípico”.

El mercado de estas prendas escolares usadas se renueva, pero las tiendas más tradicionales se mantienen: “Vendemos incluso más”

El hecho de lavar la ropa del colegio cinco días a la semana (cuando antes podían ser dos) y el miedo que suscita el contagio de los hijos, ha supuesto que las prendas se estropeen más y se tenga un especial cuidado en que cada niño tenga sus propias cosas. Por otra parte, y a pesar de que el desembolso inicial es muy grande, el uso del uniforme no es la opción más cara para las familias. Numerosos han sido los debates que han puesto encima de la mesa el uso de este atuendo en los colegios públicos, pero solo hay que fijar la vista en el hecho de que, cada vez más, estos centros estatales se inclinan más hacia esta opción de vestimenta. “Realmente es lo más económico al final, el resto del curso compras muy poco”, reconoce Rodríguez. “El goteo que hay es por tres factores básicos: los niños pierden las cosas, las rompen y crecen”. En la misma línea, otro de los motivos por los que su uso se está multiplicando es por la desaparición de diferencias entre alumnos a la hora de vestir, sea por la marca de sus prendas, por calidad o por su estado. Así, Baby Hogar Infantil centra su facturación en la venta de uniformes escolares, suponiendo un 40% de sus ganancias.

Opción de la segunda mano

Teniendo en cuenta que la igualdad entre los alumnos está más que comprobada mediante los uniformes, hay familias que no se pueden permitir la gran inversión que implica su compra a inicio de curso, llegando incluso a los 220 euros. Si bien es cierto que existen bancos de esta ropa escolar, están proliferando dos costumbres: intercambio de prendas entre padres del mismo colegio y la venta en portales de segunda mano. El resultado de ambas es el mismo: reutilizar la ropa y ahorrar.

UniformesCole.com nació hace cuatro meses con esa intención. Dar una segunda vida a prendas que se utilizan durante pocos años y que no acaben en la basura. “Hay muchas plataformas online que se dedican a la venta de ropa usada, pero no había ninguna que lo hiciera específicamente de uniformes de colegio”, explica Jesús Martínez, su fundador. “El nuestro es un portal con unos filtros muy potentes para poder encontrar el colegio que se necesite y las tallas”. En esta página web se pueden encontrar polos por 6 euros, faldas por 20 o un chándal completo por 15. El ahorro es evidente. Además, en otras webs como Wallapop o Milanuncios también existen este tipo de ofertas, aunque no sea su nicho de mercado específico. “Nosotros somos un mero nexo entre el comprador y el vendedor, en ese sentido funcionamos igual que un marketplace generalista”.

El equipo de Jesús Martínez no solo cuenta con este portal de venta escolar, sino también con una plataforma de vestidos de novia de segunda mano, y lo tienen desde hace siete años. “Ya teníamos experiencia, y nos lanzamos con ambos negocios por nuestro caso personal”. Y es que, el fundador y su mujer se casaron y no sabían qué hacer con sus trajes, cosa que puede ocurrir en muchos matrimonios. Además, tienen dos hijos en primaria y almacenan “un montón de ropa en armarios que no sabemos qué hacer con ella. Intentamos a veces llevarlas al cole, pero también son reticentes porque también ellos los venden, así que esto nos pareció la mejor opción”. El objetivo principal de su plataforma escolar no es otro que “ayudar a las familias” a que recuperen algo del dinero que cuesta escolarizar a un niño.

Con todo, la venta de uniformes de segunda mano no implica pérdidas en el sector textil. Roberto Rodríguez lo aclara: “Cada año facturamos más. Aquí oímos comentarios de madres y lo que puede triunfar más es que se dejen ropa entre ellas, pero tampoco es algo que nos afecte como mercado”.