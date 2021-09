El I+D de la Universidad de Vigo salta del laboratorio al mercado

La iniciativa de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), en colaboración con la Fundación Barrié, ha seleccionado en su tercera edición un total de 7 iniciativas procedentes de las universidades y centros de investigación de la comunidad. Y, junto a las promovidas por la UVigo, también han sido elegidas otras dos lideradas por Gradiant y Aimen y relacionadas, respectivamente, con un sistema de detección de obstáculos para drones y una nueva tecnología para sensores de fibra óptica.

El Grupo de Tecnologías de la Información (GTI), que está integrado en el centro atlanTTic, busca mejorar el acceso de las personas mayores a la información y el entretenimiento que les interesa. “Tradicionalmente se les ha considerado un segmento al que hay que ayudar. Pero se trata de ponerlos a ellos en el centro, de considerarlos consumidores y darles lo que quieren”, subraya Javier González Castaño, promotor principal del proyecto Celia y coordinador del grupo.

“Las personas mayores constituyen un mercado en aumento y en un futuro próximo serán consumidores con unas peculiaridades y necesidades específicas. Ahora mismo no existe una solución avanzada para ellos. Los canales actuales están muy enfocados a usuarios jóvenes, muy digitalizados, y no son los más adecuados para ellos. Hay que ofrecerles soluciones con las que se sientan cómodos. La tecnología no es un fin sino un medio”, añade.

Los avances que han desarrollado los ingenieros de GTI se podrán aplicar a asistentes orientados al lenguaje y también permitirán realizar un seguimiento no intrusivo de la evolución de la capacidad cognitiva de ciertos colectivos de mayores.

El grupo acumula una gran experiencia en la transferencia de conocimiento. ”Sistemáticamente estamos entre los tres primeros de la UVigo en facturación con las empresas”, destaca González. Y ya han logrado poner en marcha la empresa de base tecnológica Ancora, que ofrece soluciones para la conexión de trabajadores, gracias a una edición anterior de Ignicia.

Su intención ahora es crear otra spin-off tras esta experiencia previa de éxito. “Es lo que nosotros proponemos, pero el proceso todavía no ha terminado y ahora mismo estamos definiendo con Again cuál será el modelo final de valorización. Es un proyecto que exige mucha implicación por parte de la Administración y el trabajo en equipo es muy interesante”, puntualiza González.

Interés de Afaga y Televés

En todo caso, ya cuenta con potenciales interesados en sus resultados como la Asociación de enfermos de Alzhéimer y otras demencias de Galicia (Afaga). “Tenemos una colaboración muy fructífera con ellos. Nos asesoran mucho sobre cómo hacer las cosas para nuestro público objetivo, aportándonos un conocimiento que no tenemos, y nosotros correspondemos incorporando su visión. Estamos muy contentos”, celebra.

La empresa Televés también podría ser “un socio preferente” en el futuro. “Tienen una línea de teleasistencia bastante fuerte y ya se ha producido alguna conversación”, revela González.

El coordinador de GTI, grupo de referencia competitiva de la Xunta, también destaca la oportunidad de la convocatoria Ignicia: “Es una idea excelente, que complementa las dirigidas a investigación fundamental, y que está bien dotada para la valorización de activos en todas las áreas de conocimiento. Y pone de manifiesto que hay grupos muy buenos en Galicia generando resultados. En otras comunidades miran este programa con cierta envidia”.

“Hay que ser muy bueno para ser seleccionado y eso es un gran acicate para la gente que trabaja. Las convocatorias que premian el esfuerzo como Ignicia y los grupos de referencia competitiva funcionan y dan retornos”, destaca.

En el caso del proyecto liderado por Ana Moldes, coordinadora del grupo de Ingeniería Química 10 (EQ10), la transferencia del conocimiento se realizará a través de licencias de dos patentes a terceros.

La tecnología que han desarrollado, y que ya recibió el Premio de Transferencia de la Real Academia Galega de Ciencias en 2019, permite obtener biosurfactantes o detergentes naturales a partir de las corrientes residuales del lavado de maíz. Unos residuos que las industrias están obligadas a gestionar y por los que deben pagar un canon.

Los dos biosurfactantes del grupo vigués, BS1 y BS2, pueden ser obtenidos durante el mismo proceso, de forma secuencial, y tendrían diferentes aplicaciones, aunque “sus usos principales” estarían en dos industrias que generan un gran volumen de ganancias, la cosmética y la farmacéutica.

La primera patente ya está licenciada por una empresa italiana pero solo para su uso en productos de limpieza de superficies, por lo que quedarían disponibles todos los demás.

Procesos sencillos y sostenibles

Los procesos establecidos por el grupo EQ10 buscan ser sencillos y respetuosos con el medio ambiente y la segunda patente supone un gran avance en este sentido porque incluso prescinde del uso de disolventes orgánicos y solo utiliza un extractante acuoso.

Las potenciales interesadas en ambas patentes son las mismas empresas que producen los licores de lavado de maíz durante los procesos de fraccionamiento por vía húmeda. “Ellas ya tienen la materia prima y pueden generar un volumen muy alto de biosurfactantes. En España existen algunas de estas multinacionales”, comenta Moldes.

El grupo ya se presentó a una convocatoria anterior de Ignicia con la primera patente, pero cayó en el último proceso de selección frente a proyectos más maduros. “Nosotros somos científicos y Again y la consultora Oxentia nos asesoran sobre el desarrollo de negocio para intentar transferir nuestra tecnología y que parte de la riqueza que se genere se quede en Galicia. Es importante contar con este apoyo y la Xunta acierta rodeándose de expertos a nivel internacional”, reconoce.

Arranca el curso en el que se recupera la total presencialidad en las aulas

La manida frase de cada curso tiene este año más significado que nunca. La vida vuelve al campus, todavía con mascarillas y distancia, sí, pero acercándose cada vez más al día a día de antes de la pandemia. La Universidad de Vigo retoma la total presencialidad en sus aulas, salvo algunas excepciones, en un escenario de “normalidad adaptada” que solo contempla la docencia mixta o virtual en caso de brotes o cuando las restricciones locales así lo indiquen.

La vuelta a las aulas se extenderá a lo largo de esta semana con actos de bienvenida específicos para los nuevos alumnos como los que ayer se celebraron en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación, donde se les obsequió con un kit, o la Facultad de Filología y Traducción, que estrena el grado de Filología Aplicada Gallega y Española. También Industriales, Ciencias Jurídicas, Ciencias del Mar y Enfermería del Meixoeiro recibieron a los estudiantes de primero.

Todos los alumnos de grado acudirán a clases presenciales, salvo algunos grupos grandes en los ocho grados que se imparten en Química y en las dos facultades de Educación de Ourense y Pontevedra, que combinarán la docencia mixta o totalmente virtual por falta de espacios en los que se pueda mantener la distancia de seguridad. Y el máster de Profesorado implantará una modalidad semipresencial.

La Universidad inicia el curso con buenas cifras de matrícula tras los registros récord del año pasado, cuando muchos jóvenes optaron por no marcharse a estudiar fuera ante la incertidumbre generada por el COVID. La situación sanitaria ha mejorado, pero la tasa de ocupación volverá a superar el 100% en los tres campus durante el curso 2021/22.