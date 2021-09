El Juzgado de lo Penal 1 de Vigo condenaba en diciembre de 2016 a un motorista por las lesiones causadas a un agente municipal al detenerlo tras darse a la fuga en un control policial. El reo se declaró insolvente por lo que no abonó la indemnización, fijada en casi 3.000 euros. ¿Quién debe hacer frente a esta cuantía? ¿Queda sin cobrar por no tener liquidez el responsable? El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Vigo acaba de dictar una sentencia que sienta precedente sobre este asunto y condena al Concello al pago de esta indemnización ya que tiene un “deber protector” con el agente, al que no puede dejar “desprotegido” o “desamparado” cuando las lesiones surgieron en un acto de “servicio público”.

Un responsabilidad con el agente

Así, en su fallo estima la demanda de un agente local de Vigo, representado por el abogado Antonio Martiño, del despacho MARDOC, al entender que, una vez reclamada penalmente la indemnización al autor de los hechos, y al no ser resarcida por su situación de insolvencia, la demandada –en este caso el Concello– debe “asumir la responsabilidad de indemnizarles”.

Principio de indemnidad

El magistrado centra su argumentación en el principio de indemnidad que la Administración local debe tener sobre sus funcionarios públicos, en este caso, la Policía Local de Vigo. “La legitimación de la demanda radica en la relación de servicio que une a las partes .[...] El punto de partida es y será que el trabajador tiene derecho a la indemnidad en su esfera personal y patrimonial sin que tenga el deber de soportar ninguna clase de daños y/o perjuicios que traigan causa directa de esta prestación de servicios, siempre que se pruebe que obró con la diligencia debida”, reza la sentencia.

No hubo negligencia

Precisamente, el letrado del Concello incidió en “un exceso de atribuciones” del policía local durante la detención del responsable de las lesiones, si bien el juez destaca que la intervención “no puede calificarse como una sobreactuación” ni advierte “negligencia en la conducta del agente”. “La relación que existe entre las partes entiendo que no puede constituir un obstáculo para resarcir al empleado indebidamente perjudicado en el desempeño de sus funciones”, concluye.

Este fallo motivó que al menos otros cuatro agentes más ya se planteen sendas demandas por esta situación, explica el letrado Antonio Martiño.