Los arquitectos eligen: diez edificios que todo vigués debe (re)conocer

No se trataba de buscar las joyas arquitectónicas de Vigo más antiguas, ni las más premiadas o representativas de un estilo particular. El reto era más simple (o no): que los arquitectos eligiesen el edificio de Vigo que más les gustase, bien por motivos de diseño, de funcionalidad, de novedad o puramente personales, pero solo uno.

El resultado es una recopilación de lo más ecléctica formada por edificios de estilos variados y funcionalidades diversas desde la educativa hasta la industrial, pasando por la habitacional, cultural e incluso deportiva.

Aun siendo muy variadas las respuestas, destaca la coincidencia, por ejemplo, en el valiente edificio del Club Náutico para los arquitectos Martín de Cominges y Salvador Fraga. Este último explica que “en los años cuarenta, en plena involución hacia el clasicismo, la torpeza estilística y la banalidad de los conceptos, Castro Represas fue capaz de mantener la mirada fija en la vanguardia racionalista, adoptarla y lograr que te dejen construir el edificio. En Vigo, el salir airoso de este edificio tiene algo de desagravio arquitectónico”. Cominges, por su parte, indica que es una referencia y un lugar a conservar. “Un proyectazo que hoy en día nadie pone en duda”.

Las coicidencias en cuanto a las obras se acaban aquí pero sí que las hubo también en lo que respecta a autores y el vigués Desiderio Pernas dibuja las líneas de dos de los edificios seleccionados: el Colegio Universitario, elegido por Perfecto Cendón, y el Colegio de Educación Especial Saladino Cortizo, señalado por José Luis Varela. La espectacular trama de este centro situado en O Carballal es desconocida para muchos vigueses, precisamente por no estar en el centro. Varela subraya que en Vigo y Galicia no hay nada igual. “Está influenciado por el arte nórdico de la escuela Munkegaard”, indica. Desiderio Pernas también bebió de la influencia de otro arquitecto muy famoso como es Mies Van der Rohe, cuya presencia detaca Perfecto Cendón en los primeros edificios del campus que “introducen el movimiento moderno en la arquitectura de la ciudad”.

En el año del centenario de su muerte, no podían faltar ejemplos del amplio trabajo realizado en Vigo por el arquitecto francés de origen polaco Pacewicz. La Casa Yáñez está “unida directamente con la tradición gótica francesa de Violet Le Duc”, según explica Martín Curty, para quien no hay nada parecido en la ciudad. De Pacewicz también es la Escola de Artes y Oficios, elegida por el arquitecto Nacho Hortas, que se mantiene sin añadidos desde 1900, cuando finalizaron las obras.

Por lo que puede aportar a la ciudad la arquitectura actual escogió Marta Vilas la sede viguesa del Colegio de Arquitectos de Galicia (COAG), inaugurada en 2009 con diseño de Irisarri y Piñera.

Javier Couto señala la robustez del edificio neoclásico de la Casa das Artes, nacido en 1939 como sede del Banco de España, “uno de esos lugares que todos acabamos visitando y que es muy agradable en su interior”.

Para Iria Sobrino fue todo un hito el descubrimiento, en 2006, de la nave de 1940 de La Artística, “un espacio de triple altura palaciego y colosal” situado en Beiramar, diseñado por Tomás Bolívar.

El edificio Plastibar, en Marqués de Valladares, fue el primer proyecto de José Bar Boo y la elección del arquitecto Antonio Davila, que recuerda allí la sede del COAG.

Pablo Menéndez no tuvo dudas al elegir el Saturnino, ejemplo modernista ecléctico, que se conserva en perfecto estado.

Sede COAG Irisarri y Piñera

La arquitecta Marta Vilas señala un edificio muy bien integrado en la trama urbana, que genera un espacio público muy positivo en su entorno. “Es arquitectura de hoy (2009) perfectamente integrada en un contexto urbano ya consolidado y complejo”, explica, y muestra la compatibilidad de la arquitectura de hoy con la preexistente en la ciudad. “Es un edificio bien integrado, luminoso y versátil”, apunta.

Casa Yáñez PACEWICZ

En la esquina de Velázquez Moreno con la Alameda se halla el caso más puro de eclecticismo neogótico que se importó desde Francia a España directamente. Martín Curty pone el foco en la calidad de la galería y de las entradas, que parecen eclesiásticas. “Casi podría ser una catedral”, aprecia. La obra comenzó justo con el siglo XX y constituye “un elemento extremo de características góticas muy acusadas”.

Casa das Artes Romualdo de Madariaga

Sede del Banco de España desde el 39 hasta mediados de los 80, dispone de un atrio central perfecto para albergar exposiciones con un interior agradable. Es un edificio muy robusto que para Javier Couto tiene la potencia que necesitaba tener el banco en su momento y hace un buen juego de escala con el Teatro García Barbón. “Es neoclásico pero muy rotundo”, destaca el arquitecto.

CEE Saladino Cortizo Desiderio Pernas

Para el arquitecto José Luis Varela constituye un gran ejemplo de buen planteamiento pedagógico. “Arquitectura funcional austera que va directamente a lo que tiene que ir”, explica. Es un concepto muy moderno para la época (1968) en el que se distribuyen las aulas-patio con tres corredores que presentan una trama y en cada esquina coloca los edificios de actividades comunes.

Colegio Universitario Desiderio Pernas

El germen de la Universidad (1977), destaca por su sencillez constructiva, que consigue una arquitectura rica e integrada. Perfecto Cendón escoge este proyecto “por la manera de relacionarse los edificios con la naturaleza y los propios edificios entre sí”. Señala la integración de los volúmenes en en el entorno y la forma de introducir la vegetación en los espacios, con gran iluminación.

Club Naútico Castro Represas

Un proyecto singular que ha resuelto muy bien la función de servicio lúdico y deportivo y dota de significado a la fachada de la ciudad. Para Martín de Cominges destaca “la sensibilidad que ha tenido el arquitecto al diseñar al borde del mar. Salvador Fraga, por su parte, habla de una idea mágica y valiente. “En 1945 el arquitecto fue capaz de mantener la mirada fija en la vanguardia racionalista”, explica.

Plastibar Bar Boo

En 1957, con la carrera recién terminada, el vigués Xosé Bar Boo incorporó la arquitectura contemporánea a Vigo, siguiendo el estilo creado por Lloyd Wright. La antigua sede de los arquitectos–en Marqués de Valladares– es, para el arquitecto Antonio Davila, “una solución compositivamente muy novedosa y muy compleja, que sigue siendo muy actual y perdura en el tiempo, como una de esas películas clásicas”.

Almacén de La Artística Tomás Bolívar

Cuando en 2006, con motivo del centenario del complejo industrial, Iria Sobrino descubrió estas instalaciones de 1940 que nunca se estrenaron, confiesa que se quedó enamorada del lugar. “Se trata de un espacio de triple altura palaciego y colosal” para una gran nave donde estaba previsto el trabajo en cadena con casetas de vigilancia con criterios de corte taylorista.

Casa Saturnino Gómez Román

El arquitecto Pablo Menéndez elige este edificio modernista ecléctico de 1912, en perfecto estado, con una fachada de granito labrado, y galerías en madera de cedro pintado en blanco. Asegura que “es un ejemplo maravilloso” lleno de detalles, como las cabezas de león enmarcadas por decoración floral que rematan las buhardillas o los balcones con barrotes verticales con formas onduladas y sinuosas.

Escola de Artes e Oficios Pacewicz

Este edificio se mantiene tal cual desde 1900 en García Barbón. Con muros de piedra tanto por fuera como por dentro, para el arquitecto Nacho Hortas destaca la incorporación de una nueva forma de construir, que era la arquitectura de forja, “pero trabajada con las formas de la piedra”, como en el caso de los pilares habilitantes, y así aparecen capiteles jónicos y corintios en hierro fundido.