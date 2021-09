La pandemia ensancha la brecha social

El COVID dificulta aún más el acceso de colectivos sin móvil y sin internet a servicios de la Administración, como la vacunación | Sergas inmunizó ayer a 7 usuarios de Érguete

La pandemia ha impulsado la atención telemática y telefónica en la Administración hasta el punto de que se hace imposible acceder a casi cualquier servicio sin que, al menos, haya que concertar una cita previa por estas vías. ¿Y qué pasa con las personas que no tienen teléfono o internet ni una estructura familiar que les dé este apoyo? “Se han quedado muy aislados”, explica Nuria Cuña Torrell, una de las trabajadoras del programa Sísifo con el que la Fundación Érguete trata de mejorar la accesibilidad a la red asistencial de personas en situación de exclusión social severa. El año pasado se beneficiaron de él 805 personas. El 80% de ellas, de Vigo.

“La brecha es brutal”, destaca esta psicóloga y recuerda que durante la época más dura del confinamiento los usuarios de este Programa de Intervención Precoz con Drogodependentes en Situación de Emerxencia Social solo tuvieron contacto con los trabajadores de Érguete que se acercaban a sus asentamientos con su furgoneta –lo hacen tres veces por semana–. Pone como ejemplo de las dificultades a las que se enfrentan que, ahora, la espera para la cita presencial para los servicios sociales es tan larga que realizan todo de forma telefónica. Con el médico también tienen que pasar primero por la llamada. Desde Sísifo les pueden pedir la consulta, pero luego el usuario tiene que estar allí cuando llame el médico o tendrán que hablar por él. Otro de los problemas fue la tramitación de la declaración de la renta que tienen que hacer aquellos que perciben el Ingreso Mínimo Vital.

Con la vacunación, igual. Han ido localizando a los “descolgados” de cada grupo de edad para luego llamar al Sergas, comunicar la incidencia y pedir una nueva cita dando como teléfono de contacto un móvil de Érguete. Ahora están usando más la aplicación para autocitas. Cuando llega la nueva fecha, buscan al usuario para comunicárselo y, el día en cuestión, le llevan ellos mismos al Ifevi o al Álvaro Cunqueiro o le facilitan los medios para que lo haga. Y así dos veces, con la primera y con la segunda dosis.

A todo este proceso hay que añadirle la dificultad de que no cuentan con los datos de todos los usuarios. Las edades no las tenían de ninguno. Y es que Sísifo es un programa de baja exigencia para favorecer la aproximación. “A veces nos llegaban mensajes de citación al móvil con el número de historia clínica y teníamos que investigar para saber a quién correspondía”, recuerda Nuria.

El Sergas, en colaboración con concellos y entidades sociales, se está desplazando para inmunizar al colectivo de personas en riesgo severo de exclusión social desde la semana pasada. Ayer acudió la enfermera Nerea Costas con vacunas a Érguete. Es una posibilidad que a la asociación le ayuda mucho en esta labor. Incluyeron en la lista facilitada al Sergas 20 usuarios que sabían que estaban pendientes y, desde que lo supieron el lunes, se pusieron en marcha para localizarlos e informarlos de que debían acudir ayer. Aparecieron siete a la hora convenida. “Aunque parezcan pocos, para nosotros supone mucho”, subraya Nuria. Entre otras cosas, teniendo en cuenta que les pusieron Janssen y ya tiene la pauta completa.

Cuenta que reclutarlos no es tarea sencilla “entre su problemática, que no tienen teléfono y las reticencias”. “Muchos tienen problemas de salud y tienen miedo a que les siente mal o a enfermar al estar en la calle”, detalla.

Daniel no era muy partidario pero le convencieron de que era buena. Era uno de los que tenían miedo por si le daba reacción. A Maite Roca lo que le asusta es que la pinchen –“Soy muy quejica”–, pero fue muy rápido. A ella la habían llamado, pero cuenta que llegó tarde al Ifevi y no la vacunaron. Joaquín Francisco Silva tiene móvil, pero no le llegó el mensaje. Agradece que se lo gestionara Érguete porque tenía ganas de protegerse.

Vacunación

La campaña en el Ifevi continúa hoy con 8.523 convocados para una primera dosis. Entre ellos están los que pasaron el COVID y a los que se les adelantó la inmunización, así como diversas incidencias. También se pondrán 753 segundas dosis.

Esta semana se ha pinchado a los primeros 211 niños de 12 años y el viernes que viene están convocados otros 90 que cumplen estos días. A lo largo de la próxima semana están convocadas 18.290 personas, 12.500 por autocita.