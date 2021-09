La de los 60 en Val Miñor

Mirad qué farrucos. Son la pandilla del Val Miñor de los años 60, de aquellos guateques oyendo “15 años tiene mi amor”, “mis manos en tu cintura”, “mi corazón en bandolera”... Ahí les veis, a punto de celebrar sus bodas de oro. A ver, Mary Pereira y Juan Iglesias, Mary Luz Añel y Juan Bovillo, Mary Carmen González y Moisés López y Mary Hernández y Juan Álvarez. Cuánta Mary y pareja superviviente. Ayer mismo estaban en la edad del pavo, y mira cómo ha corrido el tiempo.

Vilar, sonado flirt con María Solinha

Pena no haber podido ir pero sí puedo contar que María Solinha llegó ayer viernes a Bouzas, en una espectacular proyección en gran formato y Cine na Rúa, de la mano de la Asociación Cultural Vila de Bouzas. Claro, era el momento de dejarse ver en Vigo, después de haber recorrido en cine de verano y Autocine más de 170 municipios grandes, medianos y pequeños, de toda Galicia, Zamora y Portugal. Como no podía ser de otra manera, no se trataba solo de una proyección sino de un verdadero evento cinematográfico en el que su director, Ignacio Vilar, iba a presentar la película, rodada íntegramente en la ría de Vigo (Isla de Toralla, Cangas y Redondela), a los asistentes, y participando con ellos en un debate sobre el largometraje y su esencia. Eso hizo prácticamente en todos con la maleta a cuestas. La película continúa ahora su paseo por la calle y Autocine y también se prepara para aterrizar en los cines comerciales este noviembre. La expectación generada en el recorrido ya realizado vendrá a favor del éxito en los cines, uno más para el cine gallego y su director, responsable de la recordada A Esmorga. ¡Vaya flirt el de Ignacio y María!

Sergio Pazos, el terapeuta salvífico

No os lo puedo poner más barato. Poder reírse con Sergio Pazos y pagar por ello solo 10 euros incluida consumición mínima, que es lo que os ofrece mañana domingo a las 20 h. en Alcabre la tapería Papo Cheo, no puede ser con fin de negocio sino un acto de beneficencia a favor del buen humor. ¡Coño, cómo que no! Vamos a ver. Tú llegas, te sientas, pides una birra y, de repente aparece el Pazos con su espectáculo onanista, que titula Contaxiándonos de humor. Ya te digo, la pandemia nos dejó a todos descolocados pero no a Sergio Pazos. Investido de profeta quiso extender la buena nueva entre las gentes, la terapia salvífica, la solución: su vacuna del humor. El único remedio barato para salir de esta situación, dice él. Y ahí le tenéis mañana, dispuesto a daros su bendición. Amén, humor.

Y la Cantina de San Miguel de Oia

Después de algún tiempo sin actividad, recupera su antiguo esplendor la Cantina de la AV de san Miguel de Oia de la mano de Begoña Iglesias en la gerencia y los fogones y Carlos Leiro como relaciones publicas, coordinador de eventos y community manager. Me dicen que la cantina esta poco a poco recuperando a su clientela habitual, a gente nueva y este verano ha sido punto de encuentro de mucho publico local, turistas y peregrinos del Camino. Y es que allí, ademas de saborear ricos platos de Begoña (pulpo a feira, jamón asado, empanadas caseras, lomo con piquillos, tortillas y hamburguesas…), va a ser este otoño-invierno lugar de conciertos acústicos íntimos con cena incluida. Ya ha pasado por su escenario el pasado mes de agosto Daniel Calà y el grupo vigués PA TI NA MA. Tras unos días de cierre para arreglos a finales de septiembre, la Cantina promete un otoño invierno cargado de actuaciones, monólogos y teatro de la mano de la asociación de vecinos que preside Ángel Goberna con su junta directiva.