La Universidad de Vigo pregunta a los bachilleres gallegos qué imagen tienen de las ingenierías

La máxima puntuación recayó en un proyecto liderado por Azucena Arias, que recibirá 5.500 euros para para realizar una gran encuesta entre alumnos de segundo curso del Bachillerato científico-tecnológico de toda Galicia con el objetivo de conocer la imagen que tienen de las ingenierías. El grupo, que integra a once expertos de los departamentos de Didácticas Especiales y Psicología, ya cuenta con estudios previos que evidencian la existencia de estereotipos en torno a las titulaciones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), donde las mujeres apenas suponen el 25% de todos los matriculados.

“As enxeñerías contribúen ó benestar da humanidade. Sen elas e sen as mulleres non poderemos afrontar retos como o desenvolvemento sostible ou a mitigación do cambio climático. Esta perspectiva que aparece nos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da ONU é necesaria. Sen embargo, as enxeñerías vense como carreiras moi pesadas, case exclusivamente relacionadas con grandes estruturas ou cuestións de tipo informático. Pero van moito máis alá. No momento en que isto se faga visible e se eliminen os estereotipos de xénero haberá un aumento de nenas matriculadas”, subraya Arias.

Estereotipos y falta de modelos femeninos

El grupo ya desarrolló dos proyectos anteriores dentro de la Cátedra que incidían en la visión sesgada de los estudios tecnológicos entre los más jóvenes. “Non son conscientes da súa relación cos problemas que preocupan á humanidade. Incluso hai negación da desigualdad e ou da brecha salarial. E practicamente non coñecen modelos femininos”, apunta Arias.

El trabajo revelará la imagen real que las alumnas y alumnos gallegos tienen de las ingenierías gracias a un cuestionario on line que ya está muy avanzado y que se enviará a los institutos en cuanto arranque el curso y se decida el número de centros participantes.

“Será un estudio amplio e o noso enfoque resulta novedoso porque non se basa tanto en preguntas, senón que é un cuestionario gráfico. Inclúe imaxes de obxetos e estruturas cotiás relacionadas co ámbito privado, industrial ou sanitario e de coidados”, añade Azucena Arias.

Las conclusiones del estudio se conocerán antes de final de año: “O primeiro é coñecer cales son os problemas e dificultades, identificar o motivo da exclusión e despois poder implementar accións positivas. Transferiremos os nosos resultados ás distintas institucións, en particular á Universidade de Vigo e á Diputación de Pontevedra. A idea é publicar un informe”.

Ataques sexistas en las redes a políticas y periodistas... ¿ y a ellos?

Xabier Martínez Rolán, profesor de la UVigo, y Teresa Piñeiro, docente y direcora del Centro de Estudos de Xénero e Feministas de la UDC, desarrollaron en la convocatoria de 2020 un interesante estudio sobre los ataques recibidos por las mujeres en Twitter. Analizaron más de 550.000 mensajes recibidos por 50 mujeres durante un año y una de sus conclusiones fue que las políticas y las periodistas son las que sufren más insultos sexistas.

Este año el equipo se ha ampliado con más expertas y ámbitos de conocimiento como Graciela Padilla, de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, y Laura Castro, de Ingeniería Informática de A Coruña, para centrarse en ambos colectivos. “Quedamos moi satisfeitos co traballo anterior. De feito, publicamos un artigo cos resultados principais nunha das principais revistas do noso ámbito en España. E agora imos centrarnos nas políticas e nas xornalistas, pero comparándoas con perfís masculinos equivalentes. Xa temos as 25 mulleres da mostra, unha delas é a presidenta da Deputación, Carmela Silva, e estamos buscando ós homes equivalentes.E se nos da tempo tamén incluiremos entrevistas en profundidade”, explica Martínez Rolán.

El proyecto, el segundo mejor valorado de la convocatoria, recibirá una ayuda de 4.500 euros.A igual que el año pasado, el equipo de investigadores elaborará una web y un podcast específicos. “Queremos que sexa un proxecto interactivo, que non se quede na academia, senón que a xente poida aproximarse, participar e facer as súas búsquedas. E a web será un ferramenta moito máis activa que nos permitirá visualizar datos e facer transferencia”, subraya Martínez Rolán.

Identificar comentarios sexistas con inteligencia artificial

Rebeca Díaz Redondo y Ana Fernández Vilas, del grupo I&C Lab, llevan casi diez años aplicando técnicas de inteligencia artificial (o analítica de datos avanzada) en distintos ámbitos. Pero es la primera vez que las utilizarán para identificar comentarios sexistas en medios y redes sociales: “Somos optimistas en cuanto a los resultados a obtener. Tenemos muchas ganas. Las mujeres reciben ataques muy gratuitos que no sufren los hombres y que no hay por qué aguantar. Se genera un ambiente en el que acabas autocensurando tu opinión”.

Ambas investigadoras colaborarán con la cooperativa DataSalus, fundada por Sonia Valladares y Mateo Ramos, dos doctores en Telecomunicación y exalumnos de la escuela viguesa. “Ellos usan técnicas de analítica de datos para ofrecer diferentes servicios a sus clientes, sobre todo, en el ámbito médico. Y , en su caso, también será la primera vez que las aplican a comentarios sexistas. Nuestra idea es poder encontrar aplicaciones y llevarlas directamente al entorno empresarial. Se trata de que el conocimiento tenga una utilidad”, destaca Rebeca Díaz.

El primer paso del proyecto será elaborar un data set de información publicada en medios y redes: “Hay muchos en inglés, pero aunque aquí cada vez hay más sensibilidad en cuanto al lenguaje casi no existen en gallego y castellano. Se trata de un conjunto de datos etiquetados, identificando el uso del lenguaje sexista y los ataques. Y nuestro data set estará relacionado con el turismo y el Xacobeo”. El siguiente paso, añade la experta, será utilizarlo para hacer pruebas de concepto con distintos algoritmos que detecten los ataques. La iniciativa es la tercera mejor puntuada de la convocatoria y recibirá 4.500 euros.

“La tecnología lo embebe todo y es más importante que nunca tener en cuenta a todos los sectores de la población”, defiende.