La segunda sesión de las III Jornadas "Videoxogo e Literatura" triunfan con talleres multidisciplinares y ponentes profesionales

Hoy se ha vivido, en el Museo Marco, el segundo pase de estas jornadas, volcadas en dar a conocer el videojuego como algo cultural, y no solo como una herramienta de entretenimiento o una industria. “Esta meta la tenemos tanto la Fundación Carlos Casares como la nuestra, y abogamos por poner eso en valor”, explica Galo Martínez cofundador de la Fundación Museo do Videoxogo de Galicia (MUVI). “En los talleres se está hablando de muchas cosas relacionadas siempre con las narrativas heredadas o influenciadas de la literatura, y al revés.”

El objetivo principal de las jornadas es mostrar la transversalidad del videojuego e ilustrar, mediante una exposición interactiva, la fuerte relación que guarda con la literatura

Y es que, en la exposición interactiva de la que aún se puede disfrutar hasta mañana sábado, se muestran diversos libros que todos conocen (como, incluso, la Biblia católica) acompañados de sus juegos homólogos. En esta muestra se puede disfrutar del entretenimiento en directo y de información sobre la influencia entre los juegos virtuales y la literatura. “Los libros comenzaron aportando herramientas que los videojuegos empezaron a incluir, pero ahora, estos últimos, están empezando a inspirar películas y escritos que beben de esa innovación.”

Esta exposición tuvo un gran éxito ayer, gracias, en parte, a la música en directo de una pianista, que ponía melodía a las piezas expuestas. “Había cola para entrar. La acogida fue muy buena, y el feedback que estamos recibiendo en redes sociales es muy buena, demostrando que fue un evento renovado”.

Videojuegos con historia

Algo que también se ha modernizado es la forma en la que aprenden las personas. Así, gracias a un videojuego de puede aprender de historia, por ejemplo. Todo se trata de adaptar los datos para que sea, a la vez que divertido, educativo incluso. Para eso es necesaria la labor de dos profesionales: traductores y localizadores. “Son personas que traducen los videojuegos y los localizan, es decir, que los sitúan en el sitio en el que se venden”, concreta Gustavo Adolfo Garrido, secretario del patronato de la Fundación Carlos Casares. “Hacen que los personajes hablen y se comporten de una manera que los locales puedan entender: igual en China un determinado movimiento es ofensivo y se tiene que corregir.”

Dicho taller tuvo lugar esta mañana, con la participación de un localizador, un traductor amateur y otro profesional. Alguien que disfrutó de dicho obrador fue Alba Rodríguez, una estudiante de Traducción e Interpretación de 21 años: “Esto es a lo que me quiero dedicar, y me pareció una perfecta oportunidad para saber más del tema venir. Me han resuelto todas las dudas que podría tener sobre el tema.”

A parte de este, se celebraron más obradores relacionados con temáticas diversas: creación de videojuegos sin saber programar, la traducción de los mismos o el empleo del gallego en las redes sociales. Precisamente este último se ha realizado por la tarde, con la participación de ponentes profesionales como Esther Álvarez, del programa de la TVG Dígocho eu o el youtuber Olaxonmario. Además, también participa Iago Gordillo, encargado del canal Recuncho gamer, donde habla de la divulgación de los videojuegos en Youtube y en Twitch. Y lo hace en gallego. "Debe haber, a nivel de comercialización, 50 o 60 videojuegos en esta lengua, por lo que no hay mucha gente incidiendo en este trabajo."

Con todo, todavía queda tiempo para disfrutar de este evento en pleno centro de la ciudad olívica, ya que mañana habrá más sesiones hasta la 13:15 del mediodía: a las 10:00 habrá un taller sobre las narrativas visuales, a las 11:00 será la presentación de Ti primeiro (novela interactiva), una hora más tarde se podrá acudir a “A desconferencia”, de la mano de Carlos Pereiro y, finalmente, a la 13:15 del mediodía tendrá lugar el acto de clausura. Durante toda la mañana se podrá seguir disfrutando de la exposición interactiva.