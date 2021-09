Cuenta atrás para la recuperación de una de las grandes joyas del patrimonio de Vigo, la fortaleza de O Castro. El Concello ha presentado esta mañana el proyecto para la regeneración y puesta en valor de la antigua infraestructura militar y sus galerías. El objetivo, como explicó el alcalde, Abel Caballero, pasa por “poner en valor” uno de los Bienes de Interés Cultural (BIC) de Vigo, adecentando la estructura y recreando además su contexto original, en concreto la contienda de 1719 durante la que la fortaleza apuntaló la defensa de Vigo.

“Queremos que nada más poner el pie en la galería, bajo las rocas, se empiece a recrear anímicamente la batalla de 1719. Cuando se vaya caminando empezará el sonido de la gente hablando, los cañonazos, el estruendo, las troneras de los barcos y las armas de defensa del baluarte y el propio humo”, explicó el primer edil. En total el proyecto tiene un presupuesto de 1,5 millones de euros y un plazo de ejecución que rondará los diez meses.

El objetivo del Concello es lograr financiación europea para las obras, si bien la iniciativa, recalcó Caballero, se sacará adelante tanto si se obtienen fondos comunitarios como si no. “No está condicionado al dinero de Europa. Yo lo quiero lo antes posible. Me gustaría tenerlo acabado a finales del próximo año”, abundó el primer edil. Acompañado de parte del equipo técnico que diseñó el proyecto y de la primera teniente de alcalde, Carmela Silva, Caballero explicó que se actuará en 65 metros de galería, limpiando, retirando escombros acumulados con el paso de las décadas. “Vamos a recuperar, excavar, hacerlo transitable”, detalló.

A lo largo del recorrido se incluirá iluminación y una simulación virtual, con “una simulación esquematizada de un barco” y “una proyección con música, humo y sonido”. También se dedicará una atención especial a los baluartes. “Vigo le debe su existencia a esto. Siempre estuvo muy defendido. Que hoy seamos una gran ciudad en el mundo se lo debemos a este baluarte, a esta fortaleza, a esta defensa que queremos recrear y regenerar”. La actuación completa los trabajos que ya se han realizado para la puesta en valor de la fortaleza y el derribo del antiguo restaurante que coronaba la estructura, un "pastiche" y "adefesio", recalcó Caballero, que descontextualizaba la construcción militar.

Regalo de cumpleaños

La presentación del proyecto coincide con el aniversario del regidor, que hoy cumple 75 años. “Para mí este es el mejor regalo que puedo tener, ver que en Vigo seguimos avanzando”, destacó el primer edil a preguntas de los periodistas: “No hay mejor regalo para mí. Es un día de trabajo normal y corriente, pero esto es lo mejor que puedo ver en mi cumpleaños”.