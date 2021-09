La Asociación Veciñal de Teis denuncia la “falta de interese da Xunta e do Concello” en la instalación de unos baños públicos en la ETEA. Desde la Asociación, declaran que durante el verano hay “gran afluencia de veciñanza e este servizo convértese nunha necesidade”. Así, afirman que solicitaron a la Xunta el uso del edificio de la antigua panadería, dentro del parque público, para que se destine a “unha cafetaría con aseos públicos.” Como esto no ha sucedido, desde la Asociación proponen una opción temporal, que es el “quiosco que se instala no peirao.”