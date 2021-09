“Todas las semanas tenemos que llamar a la Policía por alguna agresión”

Sanitarios denuncian agresiones y amenazas por el colapso en Primaria Trabajadores de los centros de salud alertan de los ataques verbales y físicos por parte de pacientes Leer más

–Lo ocurrido durante esa jornada tuvo que ser desagradable...

–No es nada que no suceda habitualmente. Hay que diferenciar los tipos de agresiones. Por un lado está la violencia que hemos sufrido siempre, la derivada de patologías psiquiátricas o de personas que consumen sustancias o vienen bajo los efectos del alcohol y pueden tener actitudes violentas. Eso siempre va a estar ahí, y ya lo estaba antes de la pandemia. Lo que sí vemos ahora son agresiones derivadas de la frustración que está generando la situación sanitaria. Estas sí han aumentado en los últimos tiempos.

–Habla de frustración, ¿a qué se refiere?

–Hay muchos motivos. Las listas de espera en Atención Primaria, que no deberían existir, en algunos centros llegan a las dos o tres semanas. Mucha gente va a pedir cita con su médico y se da cuenta de que para conseguir una cita presencial no es tan sencillo como antes. Las reglas del juego han cambiado porque la pandemia obliga a que el primer contacto sea telefónico y los controles de aforo en los centros de salud obliga a espaciar más a los pacientes en el tiempo y es por eso que se producen demoras. Y en el PAC antes permitíamos acompañantes, la sala de espera no tenía aforos…

–¿Tienen que llamar a la Policía habitualmente por actitudes agresivas?

–Todas las semanas tenemos que hacerlo por alguna agresión, habitualmente por personas con actitudes violentas tanto en la sala de espera como en consultas.

–¿Los episodios de violencia verbal y física son derivados de la gestión sanitaria?

–Sin duda. Nosotros estamos dando la cara por las carencias de un sistema entero. Llevamos un verano con gente de vacaciones, compañeros de baja y no tenemos profesionales que los sustituyan. A consecuencia de la pandemia la asistencia no es tan ágil como antes, tampoco en el PAC. Todo eso está produciendo mucha frustración en el usuario, y la descargan sobre la cabeza visible. Mucha gente se encuentra ante el muro necesario de los centros de salud, que están blindados como es debido porque no se pueden exponer a posibles brotes, y la cara la ponemos los trabajadores del PAC. Todos los días tenemos pacientes que vienen al PAC que nos dicen que en el ambulatorio no le atienden, que no le cogen el teléfono o que no le dan cita presencial. La percepción de estos usuarios es que el personal de los centros de salud no trabaja, cuando la realidad es que están trabajando más que en toda su vida. Todo eso genera una frustración y unos sentimientos negativos que vienen a descargar al PAC, que estamos todos los días abiertos para atender cualquier urgencia.

–¿El Sergas ha tomado medidas ante el aumento de las agresiones?

–Tenemos el apoyo de la gerencia en cuanto a la asesoría jurídica o de prevención de riesgos laborales. Pero por ejemplo no tenemos un guardia de seguridad, y sería de gran ayuda, en otras comunidades sí lo tienen. En Vigo es verdad no obstante que la actuación de la Policía tanto Local como Nacional es inmediata, cuando los llamas no tardan nada en llegar.

–El hecho precisamente de que los centros de salud tengan limitada la atención presencial ha aumentado la presión sobre los PAC.

–Hemos tenido guardias muy complicadas, donde se ha duplicado e incluso triplicado el ratio habitual de pacientes atendidos, sobre todo en fin de semana. Se ha multiplicado el trabajo que no se ve. Antes de la pandemia, nuestra modalidad de trabajo era presencial o en el propio domicilio, y ahora hemos tenido que añadir las consultas telefónicas, que en el peor momento de la pandemia se han contado por cientos. A veces puedes ver la sala de espera vacía, pero hay un médico que lleva trabajando diez horas seguidas haciendo llamadas telefónicas sin parar. Ese trabajo que no se ve es lo que más nos ha condicionado este verano.

“Es muy injusto que piensen que los profesionales de Atención Primaria somos unos vagos que no trabajamos: estamos dando la cara por las carencias del sistema entero”

–¿Qué siente cuando hay gente que te dice “te lo mereces” cuando sufre algún episodio violento durante una guardia?

–Es muy injusto. Porque estamos dando el 150% en nuestro trabajo y esto no cala en la opinión pública. Para la gente seguimos estando con las puertas cerradas y sin hacer nada. Los médicos y todo el personal de Atención Primaria que hemos trabajado estos meses hemos pasado el peor verano laboral de nuestra vida. Y la opinión pública piensa que somos unos vagos que no estamos trabajando. Es una situación muy injusta y dolorosa.

–Sé que su vocación de servicio a la sanidad pública es enorme, ¿pero todo lo que está viviendo le ha hecho pensar en dejarlo todo?

–Es inevitable sentir en algún momento cierto desánimo, pero yo soy muy cabezota y no he pensado nunca en dejarlo.

–Hay trabajadores de Atención Primaria que están cogiendo bajas por ansiedad. ¿Cómo están los ánimos en los profesionales del PAC?

–Tengo compañeros muy quemados, trabajar a este ritmo y con esta presión es muy complicado.

–¿Los profesionales de Urgencias del PAC se sienten valorados por la dirección del área sanitaria de Vigo?

–No. Creo que la gerencia es “hospitalocentrista”, y la impresión que da es que la Atención Primaria no le importa gran cosa. La percepción es que las autoridades sanitarias no valoran el trabajo que realizamos. Creo que no hay mucho interés por conocer lo que hacemos.

–¿Cuál es el papel que juega el PAC en la pandemia?

–Es fundamental. Comunicamos resultados, pedimos pruebas a pacientes con patología sugestiva de COVID y realizamos el seguimiento de enfermos positivos. Todo eso recae en Atención Primaria y el fin de semana todo en el PAC. Es decir, el grueso de la gestión del COVID. Y la mayoría de los pacientes que estamos atendiendo por coronavirus son muy jóvenes, entre quince y veinte años.

–¿Están viendo a diario a personas con patologías graves que no se habían detectado durante la pandemia?

–¿Están atendiendo a muchos pacientes que se intentan suicidar?

–Es indudable que la pandemia ha empeorado la situación económica de mucha gente, se han diagnosticado un importante número de nuevas patologías psiquiátricas y los que ya tenían alguna se han agravado por la situación actual, y estamos viendo a personas con sentimiento de desesperanza. En esta ciudad siempre ha habido una importante incidencia de intentos de suicidio, pero sí que es cierto que en los últimos meses ha aumentado. Tenemos casos sobre todo de intentos, más que suicidios consumados. El sábado por ejemplo hubo dos personas que intentaron acabar con su vida tirándose por una ventana, y a los pocos días una tercera persona hizo lo mismo.

“Hay muchos pacientes en Vigo que ya no tienen un médico de referencia”

–Vemos mucha gente que está descuidada, que no tiene controles, como ancianos en fase terminal o pacientes crónicos con hipertensión o diabetes a los que no se les está haciendo un seguimiento adecuado. Y hay muchos pacientes en Vigo que ya no tienen un médico de referencia, ya sea porque está de baja o se ha jubilado y no le han sustituido. Y a estas personas se les está negando una referencia médica que es fundamental. Es importantísimo tener a un profesional que te trata durante años, esa es la esencia del médico de familia, y eso es lo que se están cargando. Cuando dejas cupos sin cubrir, o atendidos cada día por un médico distinto, estás empobreciendo la asistencia. Y además, los médicos residentes que formamos no se quedan y los que traemos de fuera también se están marchando.