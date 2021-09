Nonagenarios y centenarios

El otro día me crucé en Vigo, por la Alameda, con Marqués de Magallanes, que caminaba casi con estilo deportivo a sus 96 años. Cuántos recuerdos me trae, por su historial, por el de su mujer Rita Regojo que ya se fue... de mis encuentros periodísticos con ellos, Cuántos veteranos tenemos aún en Vigo de tan larga resistencia en la vida y cuya memoria nos habla de un Vigo que ya pasó pero debe conservarse en la memoria. Me acuerdo de Luis Torras, que nació l 1912, cuando el Titanic zarpaba de Southampton hacia su destino trágico, de Ángela Castaño, que también pasó la barrera de los cien y está esperando su próxima fiesta; de Antía Cal, que nació en 1923 y tanto hizo por el cambio en la enseñanza; de Marisa Fernández Anguiano, que vive en Vigo pero con la que tan buenos momentos pasamos en su hermoso Pazo da Fraga, en Crecente; del poeta y músico Bernaldo de Quirós, que llegó a Vigo desde Venezuela ya entrado en años y anda a vueltas con una teoría desmitificadora de Ana Frank; del padre Moisés Álvarez, al que por fin relevaron como párroco de La Colegiata a los 93; de Adolfo Rego Pérez, que pasea por Playa América a sus 99 y hasta conduce; del abogado José María Franco, que a sus 94 da gusto verle... En fin, todos debieran tener un sentido reconocimiento.