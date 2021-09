“Un grado virtual exige mucha dedicación, formación y una alianza con los alumnos”

–¿De dónde surge la idea de este libro?

–De la investigación y la experiencia propia. Es un híbrido entre un libro académico y un ensayo. Hay una parte importante del trabajo que llevamos haciendo todo el equipo con el grado y el máster desde hace más de 20 años y luego otra más personal. Llevo muchos años con docencia virtual y el vuelco bestial de 2020 nos pilló mentalmente preparados, pero para la mayoría de la gente en una universidad básicamente presencial como la nuestra supuso un cambio de paradigma.

–Además de impartir un máster on line en Dirección Pública y Liderazgo Institucional, el curso pasado 20/21 estrenaron la modalidad 100% virtual del grado en Dirección y Gestión Pública.

–Plantear un grado virtual puede parecer una ocurrencia, pero antes tuvimos el máster virtual y, en su momento, un grado semipresencial. No hemos llegado porque sí, sino a través de un camino muy largo. Y surge precisamente como los buenos vinos y porque ya teníamos a las personas adecuadas. Cuando reformamos el plan de estudios no teníamos ni idea de que llegaría una pandemia que nos obligó a hacer el cambio sin transición. Y esta experiencia también la cuento en el libro.

–Su lectura será de interés, por tanto, para profesores y gestores de cualquier universidad.

–Hay dos ideas, contar nuestra experiencia y que no perdamos la memoria. Ha sido tan dramático y duro para el sector de la educación que no me apetecía que se olvidara el esfuerzo realizado. Obviamente, yo no cuento el ejemplo de todas las universidades públicas presenciales porque en España hay 50 y cada una es un micromundo. Nuestra universidad es un ejemplo para bien de apertura y de capacidad para imaginar cosas virtuales. Lo que es realmente difícil porque nuestros cuadros de profesorado tienen una media de 53-54 años y entiendo que a muchos les dé escalofríos meterse en un título nuevo. No todo el mundo se aventura porque hay quien usa la responsabilidad que tenemos y quien no. Las universidades ya eran híbridas antes, pero ahora se han acelerado de forma exponencial. La UVigo es un buen ejemplo, somos una universidad joven presencial, muy pragmática y muy bien posicionada en sus tres campus. Hay que reconocer el esfuerzo que hace el Rectorado. No es solo una cuestión de recursos, sino también de imaginación y de salir de la zona de confort.

–Una de las ventajas de la docencia virtual es la captación de alumnos de otras comunidades e incluso extranjeros.

–Somos una universidad presencial y eso no hay que perderlo de vista. Ni queremos ser la UNED o la UOC ni tenemos su presupuesto. En nuestro grado virtual tenemos alumnos de ayuntamientos de toda Galicia y de otras comunidades como Asturias, Madrid, Castilla-La Mancha o Andalucía. Y nuestra idea es llegar en los próximos 3-4 años a tener alumnos latinoamericanos como ya ocurre en el máster. Esto requiere un tiempo y la firma de convenios. La virtualidad te permite completar la matrícula del título presencial pero con perfiles distintos de alumnos, lo que te obliga a desarrollar productos específicos. No se puede tener el mismo grado para los alumnos de la ABAU que para los adultos que vienen del mundo profesional o quieren hacer un restyling o están en paro. Esto es un trabajo enorme y requiere un esfuerzo de planificación, formación y realización de materiales muy potente. Aunque el plan de estudios sea el mismo, tenemos que hacer dos páginas web y contenidos específicos. No le puedes explicar lo mismo a alguien que trabaja en la Administración que a alguien que sale del Bachillerato.

–Y convencer a los profesores.

–Esa es la palabra, convencerlos. Y formarlos. Nosotros ya hemos hecho este año el segundo curso sobre edición de vídeos, moodles o diseño de contenidos. Ya no es aquello de soltar la lección magistral, la docencia tiene que ser más detallista y personalizada. Por eso no corremos mucho en cuanto a captación de alumnado. En nuestro caso, tenemos que dar clase por la mañana a los de la ABAU y, por las tardes, a los profesionales del sector público y privado del grado virtual. Es más trabajo y el que dedicas a preparar la materia lo restas a la investigación y a sacar adelante sexenios. Estas cosas hay que defenderlas por el bien de la institución. La UVigo está haciendo un esfuerzo meritorio y loable. La pandemia supuso un revolcón en positivo y gracias al Campus Remoto las posibilidades de docencia en directo y asíncrona mejoraron mucho.

–El grado es un referente para las otras universidades gallegas.

–Mis amigos de la Complutense me decían que allí no se podría hacer porque los profesores no asumirían esa carga de trabajo. Hay que decirlo de forma muy contundente, ni es fácil ni rápido y exige un esfuerzo y mantener la tensión y la atención entre lo virtual y lo presencial. Es todo lo contrario a poner los contenidos en internet. El mundo virtual exige mucha dedicación y cariño para que la gente no se desenganche. La UNED tiene un problema enorme con esto. Hace falta una estrategia, formación y una alianza del profesorado con el personal de administración y servicios y los alumnos. Tenemos que salir de nuestros búnkeres. El alumno ya no es un ente pasivo, todo lo contrario, te ayuda a construir cada vez mejor la materia y la pedagogía. Hay que estar continuamente oyéndole y esto también exige ser humilde y saber que te van a cantar las cuarenta cuando algo no les guste.

–A las universidades les cuestan los cambios, ¿se quedarán atrás las que no opten por este modelo híbrido?

–Yo así lo creo, pero también es verdad quesi no se hace a lo mejor tampoco pasa nada. Nadie las va a obligar.Lo que sí diría a quien quiera trabajar en esta línea es que lo haga de manera consecuente, no porque esté de moda, y con ética de trabajo y cultura institucional. Ahí sí que no tenemos nada que envidiar a las grandes universidades. Los grados y másteres virtuales nos igualan, nos permiten compararnos con las mejores a la hora de captar alumnos,que ya no tienen que desplazarse a Madrid o Barcelona. Son muy democráticos en ese sentido. Pero la buena democracia se consigue a base de capital social, trabajo y respeto enorme.Si solo nos quedamos con las cuestiones más TIC después recogeremos los destrozos.Las universidades públicas no nos podemos permitir el lujo de perder el respeto.

–¿Cómo avanza la creación de la Facultad de Dirección y Gestión Pública?

–Es la única de España y esperamos que la aprobación definitiva se publique en el DOG antes de final de año. Y somos tan híbridos que ya estamos pensado en extender la virtualidad al posgrado y a un doctorado.