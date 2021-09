El partido nacionalista de Vigo presenta su petición de que los taxis sean ECO o cero emisiones a partir del año 2025. Además, piden también que se cree la llamada “Mesa do Taxi, que se lle permita ao persoal levar pantalón curto, que se prohíba a publicidade de xogos de apostas e que se poidan acordar presenzas mínimas en paradas para mellorar o servizo.” En la misma línea, la denominada “Mesa do Taxi” constituiría un “espazo de interlocución institucional, da que farían parte as asociacións do sector, sindicatos e representantes de todos os grupos políticos da Corporación.”