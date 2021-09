Los apartamentos para universitarios alcanzan precios desorbitados: un estudio por 500 euros

La llegada de septiembre trae consigo la vuelta de los universitarios a las grandes ciudades. Vigo es una de ellas, y su oferta de carreras y ciclos triunfa entre los jóvenes. Además, este curso 2021/2022 llega con la vuelta a la presencialidad, y el mercado inmobiliario de la ciudad lo ha notado.

“Hemos percibido muchísimo el cambio del año pasado a este, es una barbaridad”, revela Alba Pousa, directora de Maica Inmobiliaria. “Si estaban a una hora de Vigo se quedaban en sus casas. Sobre todo, porque si volvíamos a un estado de alarma, tenían que seguir pagando el alquiler.” Y es qu, se ha vivido un crecimiento de los alumnos que acudirán a las clases de manera presencial y, para evitar gastos a mayores por vivir lejos de la ciudad olívica, deciden buscar casa aquí.

Sin embargo, en este último mes, las viviendas estudiantiles han brillado por su ausencia. Precios elevados, malas condiciones por la antigüedad de los inmuebles y el auge de los pisos turísticos han motivado esta falta total de oferta. Ahora, a lo que muchos escolares se agarran es a la posibilidad de encontrar habitación a través de las redes sociales o portales web. “Yo me vi a las puertas de septiembre sin casa”, cuenta Ariadnna Rodríguez Coello, ourensana de 21 años que estudia en Vigo. “Los pisos son muy antiguos, de hecho, necesitarían un lavado de cara, así que los precios no se corresponden con sus condiciones.”

Y es que los mejores alojamientos se derivan, en muchos casos, al turismo. Debido a la situación motivada por el COVID-19, muchos visitantes nacionales (y extranjeros) optan por hospedarse en apartamentos antes que en hoteles. Por ello, esto puede suponer una competencia directa para los domicilios universitarios. “Lo que está ocurriendo es que hay tantísima gente que quiere alquileres por menos de un año, que se están supliendo esas mensualidades con alquileres vacacionales”, explica Paloma Regueira Ramos, propietaria de Intervivienda. Sin embargo, un perfil que ha sorprendido bastante al mercado inmobiliario actual es el del estudiante que busca alojamiento en solitario y de manera anual. Con lo cual, “cogen un piso durante cinco años (por ejemplo) y ya no lo sueltan. Hay tan poca oferta que no lo quieren perder.”

Al mismo tiempo, lo más demandado es un piso de tres o cuatro habitaciones, para poder repartir los gastos entre varios compañeros. “Si no comparto piso, no sé si podría permitírmelo. Yo pago 160 euros al mes, y somos cuatro, por lo que la mensualidad es de 640 euros”, señala Ariadnna Rodríguez. En la misma línea, Paloma Regueira reconoce: “Lo que se encuentran ahora son estudios por 500 euros, y eso para un solo escolar es una locura. De hecho, lo último que he alquilado es un piso de 390 euros que ni siquiera estaba dirigido para un inquilino estudiante.”

Con todo, las zonas más demandadas por estos jóvenes arrendatarios son Plaza América (sobre todas las demás) o Plaza España. “Lo que buscan es estar cerca de los enlaces para el campus”, afirma Alba Pousa.