La UVigo negocia espacios y financiación para trasladar Ciencias del Mar a la ETEA

El traslado de Ciencias del Mar formaba parte del proyecto frustrado del equipo de gobierno para mover varias titulaciones desde el campus a la ciudad. Y en el caso del antiguo recinto militar, la propuesta también incluía las facultades de Química y Biología. Sin embargo, la institución anunció en un Claustro celebrado el 28 de junio que renunciaba a todos sus planes al no recabar el apoyo mayoritario de las encuestas realizadas en los centros implicados, un requisito imprescindible en su hoja de ruta para poder continuar con el proceso.

A pesar de esta paralización, la junta de facultad, en una reunión celebrada el 22 de julio, acordó elevar al rector una solicitud para moverse desde As Lagoas-Marcosende a Teis. En el escrito, aprobado por la mayoría de sus 52 miembros, manifiestan que, conceptualmente, una Facultad de Ciencias del Mar situada a pie de mar “es consustancial con una buena calidad docente e investigadora” y remarcan que el movimiento solo debe producirse si los espacios en la ETEA son las adecuados para acoger todas las instalaciones necesarias.

“Tienen mi compromiso personal y el del equipo de gobierno para que esta solicitud sea viable. Aunque la petición llegase después de haber acabado todo el proceso, haré todo lo posible para que llegue a buen puerto. A nivel personal, este movimiento sería una alegría, porque ayudaría a que tuviésemos esa ciudad de investigación marina, incluyendo tanto aspectos docentes como investigadores y de transferencia. Sería bueno para la facultad, para la UVigo en su conjunto, para Teis y para Vigo”, subraya Reigosa.

El cambio de ubicación de Ciencias del Mar sería compatible con el proyecto del Rectorado para la ETEA, que incluye la ubicación del Centro de Investigación Mariña (CIM), el Campus del Mar, una escuela de posgrado y el campus de verano. “Todo dependerá de los espacios que nos permitan tener allí, pero creo que podríamos contar con sitio para todo. Todavía estamos en una fase muy previa. Cuando sepamos cuántos metros cuadrados podrían dedicarse a la facultad trabajaremos con ella y con los órganos de gobierno de la Universidad”, añade Manuel Reigosa.

La institución ya es titular del Faraday, cuya rehabilitación será financiada por la Xunta, a la que también ha solicitado la cesión del edificio Morse. Y Zona Franca ya se ha mostrado dispuesta a que haga uso del Siemens.

Además, la UVigo posee otra parcela de unos 7.000 m2 de edificabilidad a la entrada del recinto que todavía está pendiente de que se desarrolle el plan sectorial.

El plan frustrado del Rectorado para trasladar las tres facultades de ciencias incluía varios inmuebles actualmente sin uso que podrían “utilizarse de forma combinada con pasarelas entre ellos”, además de la construcción de otros nuevos.

“La Xunta mostró su generosidad con este proyecto y estaba dispuesta a financiar una nueva parte del campus, lo que suponía rehabilitar edificios ya existentes y también construir un nuevo edificio docente e investigador. En este momento, tenemos que reformularlo, porque sigue siendo importante pero no tan intensivo en la utilización de espacios ya que únicamente se movería una facultad. Cursamos las solicitudes y ahora mismo están en estudio. Puede haber otras instituciones que hayan mostrado su interés por ubicarse en esos espacios, así que hay que esperar. Dependemos de la Xunta y Zona Franca y solo puedo agradecerles el cariño y generosidad con la UVigo y esperar que las puertas sigan abiertas”, insiste Reigosa.

Respecto a los plazos de la mudanza, el rector cree que se recortarán al involucrar a un único centro: “Ya teníamos negociadas algunas cosas de la financiación del proyecto original y contábamos con hacer el traslado en 5 años. Ahora es más pequeño y es posible que se pueda hacer una parte dentro de dos años”.

Reigosa: “Volveré a ser candidato; es casi una obligación”

El calendario académico arranca el lunes y los datos de matrícula son “francamente positivos” con una tasa de ocupación superior al 100%. “Nuestra apuesta por la presencialidad, con el esfuerzo compartido por todos los centos, y la seguridad fue muy positiva. No hubo ningún contagio. Y, por lo tanto, esperamos que este curso, con gran parte del personal y los alumnos ya vacunados, sea todavía más seguro y bastante más aproximado a la verdadera normalidad”, confía el rector. En mayo deberían convocarse elecciones y Reigosa confirma que aspirará a un segundo mandato: “Lo estamos haciendo bien. Volveré a ser candidato, lo tengo decidido hace tiempo e incluso lo considero casi una obligación.He estado aquí muy a gusto con el apoyo de la comunidad universitaria, muy decidido en su momento. En principio, me presento a las primarias de H2040 y, si deciden que soy el adecuado, después en la contienda electoral, donde espero que haya más candidaturas”.

“Es un lugar extraordinario y muy atractivo para captar alumnos”

El rector Reigosa defiende que la promoción de las ciencias marinas, en las que la UVigo es un “referente internacional”, ha sido una apuesta desde el inicio de su gobierno. La ETEA ofrece la posibilidad de construir “una auténtica ciudad de la investigación marina” en Vigo y el rector considera que la propuesta del anterior equipo era “poco ambiciosa”, por lo que su proyecto da más presencia a la investigación y la docencia. “Dentro de las negociaciones con Xunta y Zona Franca vislumbramos la posibilidad de trasladar titulaciones para implantar en la ETEA un auténtico campus universitario, un campus científico que se llenase de alumnos y profesores. Olvidando otras consideraciones, habría mucho que ganar, especialmente con las sinergias que se podrían generar entre los grupos de investigación de la Universidad y el CSIC. Ya hay colaboración, pero estando juntos será más importante. Y es un lugar extraordinario y muy atractivo para captar alumnos”, remarca. El proyecto para reubicar en Teis las tres facultades se frustró, pero el Rectorado está dispuesto a apoyar la petición de los responsables de Ciencias del Mar e integrarla en su propuesta para todo el recinto. “Ya estamos preparados para que el concurso constructivo del Faraday salga lo antes posible. Es posible que el traslado de la facultad nos obligue a realizar algún trabajo interno de reordenación de espacios, pero no afectará desde el punto de vista arquitectónico”, apunta Reigosa. La reubicación de Ciencias del Mar sería íntegra, tanto de los espacios de docencia teórica y práctica, como de los laboratorios: “Es el movimiento lógico, el alumnado no tendrá que estar moviéndose desde la ETEA al campus de As Lagoas-Marcosende. Estamos trabajando con el centro para que todas las actividades se puedan llevar a cabo abajo”. La Universidad también ha traslado sus planes a los vecinos: “Me comentaron que, aunque ellos tenían alguna cuestión solicitada a la Xunta que implicaba el Morse, estaban muy satisfechos de que la Universidad lo pidiera. Vamos a ser buenos vecinos. Espero que en breve haya movimiento de investigadores, profesores y alumnos allí”. Reigosa aplaude asimismo la “actitud encomiable” de las instituciones con los planes de la UVigo “para el desarrollo de una auténtica ciudad del mar que, aunque estuvo dormida durante mucho tiempo, ya es tiempo de que empiece a fortalecerse”. “Es difícil que viendo las instalaciones y la ubicación no seamos proactivos para hacer un campus vivo”, subraya.