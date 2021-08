¡Cuánto tiempo hacía que no me sentaba a charlar con calma con Gene Cabaleiro! Eso hicimos hace unos días en la terraza del Don Gregorio, asediados por los sonidos trepidantes de las obras del túnel, que poco a poco van ascendiendo hacia el Paseo de Alfonso. La disculpa del encuentro fue hablar de la historia de la moda gallega, que es una memoria común que ambos tenemos, cada cual desde su frente pero coincidiendo los dos en los desfiles de Vigo Luada, Barcelona, París... etapa en la que Gene fue el más audaz, rupturista y creativo de nuestros diseñadores con sus marcas, D’aquino una y la otra con su nombre. Imposible el desarrollo de esa personalidad fantástica sin su mujer, María José Fernández, Marisé, con la que hizo tándem, binomio irremplazable de combate indumentario, del que salieron Nacho, Natalia y David, al que ya vi desfilar con cinco años, no sé si en París o Barcelona. Gene me regaló algo que mucho le agradecí y corresponde a su última etapa creativa, tras la moda: la pintura. Pinta furiosamente desde la pandemia, con tanto fervor como el que tiene con el fútbol, deporte en el que destacó en su etapa inicial redondelana. En casa cuelga ya un cuadro suyo sobre esa Plaza de la Constitución en la que habito y en mi cerebro la admiración que le profeso como persona y creador.

Y con el jurisconsulto Tocino

Si con Gene Cabaleiro quedé a a hora del vermú, días antes comí con el abogado Jorge Tocino Maquieira, con el que también tengo mucha memoria común labrada en una vieja amistad. Jorge dejó sus posesiones de Fuerteventura para pasar unos días en este Vigo en el que desarrolló casi toda su carrera profesional y dejó huella de su espíritu emprendedor no solo como fundador o presidente de asociaciones varias, sino como emprendedor en negocios también varios ajenos a esa dedicación en que brilló, que es la abogacía. Comimos en el Bahía unos percebes de galaico orgullo y algún fantástico pescado de nuestra mar salada y hablamos de la vida, de nuestros recuerdos comunes y hasta del amor, en el que Jorge, tiene un amplio historial que va mucho más allá de sus tres matrimonios, aunque yo al que quiero es al que tuvo primero con la para mí inolvidable Mirucha Garrido. Es el único hombre que conozco que no conoce los celos y que exige libertad conyugal y no conyugalato. Hijo de Tomás Tocino García, que fue el creador del famoso calendario de fútbol Dinámico, bien conocido por todos los aficionados, que se sigue publicando después de sesenta años.