La edad media de los pacientes con COVID en la UCI del Cunqueiro escala a los 60 años

El resto de enfermos que están hospitalizados en la UCI del Cunqueiro con coronavirus tienen 72, 43 y 24 años respectivamente, esta última precisamente una ourensana que tuvo que ser trasladada hace ya más de diez días al hospital vigués al necesitar la técnica ECMO, un sistema de asistencia mecánica circulatoria y respiratoria capaz de proporcionar soporte cardíaco y respiratorio y que está disponible en la unidad de críticos del Cunqueiro. Cuando esta joven necesitó ser ingresada a causa de los efectos que le provocó el virus, todavía no le correspondía la vacuna, por lo que se ha tenido que enfrentar con la cara más dura del virus, necesitando ser intubada. A los profesionales sanitarios les llama la atención el elevado tiempo que tardan los pacientes con COVID que están en la UCI en dar negativo en la PCR, aunque hay que recordar que hay pacientes en la unidad de críticos que ya no están contagiados y que siguen en estado muy grave por las secuelas, especialmente respiratorias y pulmonares, que el COVID ha dejado en ellos.

Otro dato que llama la atención es que la mitad de los enfermos que están en la UCI con coronavirus no habían recibido todavía la vacuna en el momento del contagio, pese a que solo a la chica de 24 años no le correspondía todavía por edad. Aunque las circunstancias que rodean cada caso son de lo más diversas, lo cierto es que todo apunta que la mayoría de los que no están inmunizados decidieron rechazar la inyección porque no creen en ella. Es más, según pudo saber este periódico, un paciente de la UCI sin inmunizar preguntaba a los médicos el motivo por el que estaba ingresado pese a que se relacionaba únicamente con personas vacunadas.

Hay que recordar que, según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade el pasado domingo, un 75,6% de la población viguesa está ya inmunizada, un porcentaje que sitúa a la ciudad olívica como la urbe gallega con la cifra más baja de personas que han recibido las dos dosis de la vacuna. En el resto de concellos del área sanitaria, los porcentajes se sitúan por encima del 73%. Destacan Oia, con un 80,92%; Crecente, con un 80,08%; y Covelo, con un 79,84%. En la parte media, aparecen Nigrán –76,27%–, Mos –78,54%–, Redondela –78,17%–, Mondariz –76,56%–, O Rosal –77,85%–, Tomiño –76,23%– o Baiona –76,93%–. En la cola, están Tui –73,17%–, Salvaterra –73,23%– y Ponteareas –73,37%–. La media del área llega a un 76,6%. Ayer además comenzaba en Galicia una jornada clave en el proceso de inmunización de la población, porque era el primer día de los tres que la Xunta ha habilitado esta semana para que la gente que no ha recibido todavía ninguna de las dosis pida cita para vacunarse.

Respecto a la situación epidemiológica general, la ralentización del ritmo de contagios es considerable. Precisamente ayer, según los últimos datos facilitados por la Xunta, solo se registraron 39 nuevas infecciones en 24 horas, la cifra más baja desde el 5 de julio (hay que tener en cuenta, no obstante, que los fines de semana se suelen hacer menos pruebas PCR). Esta circunstancia, unida al importante nivel de curaciones registradas (180 en un día), ha permitido al área sanitaria de Vigo bajar de las 1.500 personas con coronavirus.

El Hogar San Rafael, a un paso de perder de vista el virus

El Hogar San Rafael de Vigo ha sido uno de las residencias más castigadas durante esta quinta ola de la pandemia. Pese a que todos sus usuarios están vacunados, hace unas semanas un brote destapó 31 contagios, e incluso una persona que dio positivo por COVID acabó falleciendo en el hospital. Ahora la situación ha mejorado ostensiblemente. La Xunta de Galicia informaba ayer de una nueva curación en este centro para personas discapacitadas, por lo que son únicamente ya dos los usuarios del Hogar San Rafael que todavía están infectados. Así, la residencia más afectada del área de Vigo y la segunda con más contagiados de toda Galicia es el CAPD de Redondela, con 48 usuarios positivos por COVID. Respecto a los geriátricos, en la ciudad solo hay uno que tiene positivos entre sus mayores: la residencia Santa Marta, ubicada en Alcabre, con cuatro ancianos que todavía no han superado el coronavirus.