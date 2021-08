Pol 3.14: “Ahora hay que estar agradecido por poder tocar”

–En su último single, Amor intermitente, habla sobre la soledad de los músicos sin el público en este año de pandemia...

–Fue una sensación de vértigo, vacío e incertidumbre. Esto empezaba, nadie sabía por dónde iba a ir y, lo que sí sabíamos, es que había que parar. Entonces mi vida no cambió tanto, si no es por todas desgracias exteriores que nos afectan, pero yo llevo una vida muy para dentro. Leo mucho, estoy mucho en casa, trabajo en casa, etc. Compongo allí y es mi centro de operaciones. Cuando ya vimos que esto se alargaba me vino ese vértigo de qué va a pasar con los artistas que no tenemos millones ahorrados en el banco y ahí empezó la historia.

–Ha publicado también un libro, ¿su pasado como periodista te animó?

–Fue una alegría dentro de esas extrañas circunstancias. Era una cosa que tenía ahí, que me hace mucha ilusión y con la que voy a ir poco a poco. Aparte lo saqué con una editorial independiente, Valparaíso, que me dio la oportunidad y estoy muy contento. Tuve una válvula de escape y me comí mucho la cabeza. El libro es un poco comedura de tarro, y es un pasito más hacia el sitio donde me gustaría estar.

–Son la banda sonora de una generación, fan de “Los hombres de Paco”, “Tres metros sobre el cielo” o “El barco”...

–Vivo de esto, que para mí eso ya es petarlo, pero es verdad que tuve un arranque muy fuerte y mantener eso es muy complicado. Tuve muchas puertas y muchas herramientas para lo que sucedió, y ahora estoy más tranquilo en ese aspecto. Tengo otras complicaciones. Porque también el querer estar arriba es un desgaste físico y emocional muy bestia. Pero te digo que ahora han puesto mi tema Agosto en la serie Sky Rojo y, bueno, por ahí voy. No me puedo quejar.

–¿Qué vamos a ver en su concierto del próximo sábado?

–Un poco de todo. Yo soy de los que les gusta los clásicos, cómo no voy a dar Jóvenes Eternamente, Bipolar o Lo que no ves, que son las que me han hecho estar donde estoy. Haremos también Agosto y Amor intermitente y a darlo todo. En Galicia la gente es maravillosa, se come mejor todavía y tenemos muchas ganas de estar ahí. Van a ser unos días maravillosos.