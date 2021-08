“La plaza pública de Vialia albergará actividades variadas durante todo el año”

“La vinculación de los elementos del complejo con la ciudad sorprenderá a los clientes”

Lo confirma en una entrevista concedida a FARO en la que asegura estar “encantado y feliz” en la ciudad olívica, en la que se instaló hace mes y medio tras casi 16 años en A Coruña, donde pilotaba el Centro Comercial Cuatro Caminos. “Es muy cómoda. Al tener amigos, me siento más a gusto. La estoy disfrutando”, destaca. En plena cuenta atrás para la inauguración, aborda las líneas estratégicas de este nuevo proyecto llamado a revolucionar la urbe y le agradece a Nhood, la empresa de servicios inmobiliarios de Ceetrus –que se encarga de levantar la estructura diseñada por Thom Mayne a cambio de asumir su gestión–, que haya confiado en él para esta aventura.

Ficha personal Juan Louro Ojea (Vitoria, 7 de junio de 1965) asume el reto de ser el director del Centro Comercial Vialia tras casi 16 años en el Cuatro_Caminos de A Coruña. Dirigió diferentes centros de Norauto durante más de un decenio. Cuenta con una experiencia de más de un cuarto de siglo en gestión y dirección en el sector comercial. Estudió Graduado Social en la Universidad de Santiago de Compostela.

–¿Qué objetivos a corto plazo maneja el Centro Comercial Vialia?

–El objetivo principal es hacer realidad y fortalecer los pilares sobre los que se definieron su concepto, oferta y diseño: son el resultado de la escucha activa que se ha realizado. Hay que destacar el gran compromiso con la ciudadanía, así como los estándares de sostenibilidad, que son muy rigorosos.

“Una de las metas es posicionar a Vialia como un destino en sí, un monumento más”

–¿Y a medio y largo plazo?

–Mantener ese compromiso, generar bienestar en el entorno, potenciar la vida cultural a nivel local y posicionar a Vialia como un destino en sí, un punto de visita, un monumento más de la ciudad.

–¿Le está gustando el resultado de las obras?

–El complejo está quedando espectacular. Como profesional del sector, desde fuera, lo veía con expectativas muy altas, pero, cuando aterricé y me vi dentro del proyecto, se superaron en todos los niveles muy ampliamente. Estoy entusiasmado.

–¿Cómo será la inauguración del centro comercial?

–Estará muy condicionada por las limitaciones que tenemos por el COVID, pero esperamos que sea un acontecimiento único. Estamos trabajando muy duro para que, el día 30 de septiembre, nuestros clientes tengan la mejor de las experiencias y las expectativas creadas sean una realidad. Habrá algo preparado para ellos, pero es sorpresa.

–¿Puede adelantar algo?

–Prefiero que sea sorpresa.

–¿El 30 de septiembre, estará todo el complejo disponible para los ciudadanos: los negocios y la gran plaza pública?

–Sí, ese mismo día, ya podrán disfrutar de la plaza pública y comprar. Vialia abrirá con casi el 95% de la superficie ocupada. Puede que alguna marca no llegue a tiempo, pero la gran mayoría de las que componen ese porcentaje sí lo hará. Este es uno de los éxitos de Vialia: que tan solo quede poco más de una decena de locales por alquilar, que no son grandes. El trabajo de comercialización ha sido magnífico. La oferta es muy potente. Espero que la poca superficie disponible se vaya ocupando en las próximas fechas. Prevemos que será un éxito, y eso va a animar y facilitar la máxima ocupación.

Vialia contará con el primer ‘skate park’ en rosa Porriño La empresa Godoy Maceira está ultimando las piezas para la plaza pública del centro comercial Leer más

–¿Qué locales serán las locomotoras del centro comercial?

–Fnac, Alcampo, Primark, los cines Yelmo y H&M, que ocuparán los locales de mayor tamaño. Son grandes marcas, pero también tendrán su espacio el comercio local y el solidario, un aspecto que, para mí, como director, es muy gratificante. Es otro de los puntos exitosos del Centro Comercial Vialia.

–¿Queda alguna gran marca por aterrizar?

–Habrá novedades, pero son locales con superficies más pequeñas que en comparación con los de las locomotoras. Las grandes marcas ya están anunciadas.

– ¿Hay algún tipo de negocio del que tenga ganas y todavía no esté en la parrilla de Vialia?

–La oferta es muy completa. Una vez se ponga en marcha Vialia, podremos ver si hace falta algo, pero creo que lo que ya está cerrado es muy atractivo: un gimnasio, un restaurante de Rafa Centeno...

–¿Ya hay actividades preparadas para dar vida a la plaza pública?

–Las hay; ahora, se trata de ponerles fecha, estamos condicionados por el COVID. Será un espacio al servicio de la ciudad, con contenido y posibilidades que no existen en otro lugar, destinado a las familias, al deporte, al arte urbano y con zonas verdes. Será un enclave único con muchas sorpresas para los clientes. Nuestra intención es ofrecer una programación amplia y variada. Esa programación empezará más adelante.

Los arquitectos de Vialia: “Es un reto brutal hacer construible a Thom Mayne” Leer más

–¿Con qué cadencia se organizarán actividades en la plaza pública?

–Continuamente. Durante todo el año.

“Será referencia más allá de Galicia: un sitio privilegiado con una oferta muy potente”

–¿Cuántas personas se prevé que pasarán al año por el centro comercial?

–Nuestra previsión es que se registren 10 millones de visitas. Abriremos en una muy buena fecha, con las Navidades en el horizonte próximo, momento en el que se espera una afluencia muy importante. Entiendo que vamos a ser referencia en la región. Y sé que también más allá de Galicia. Cuando estás dentro, ves la dimensión del proyecto. La notoriedad será grande y se logrará en poco tiempo.

–¿Qué diferenciará a Vialia del resto de centros comerciales?

–No solo es un centro comercial, es mucho más que eso. Vialia tiene componentes que lo hacen distinto. Los clientes se encontrarán un espacio diferente. Arquitectónicamente, les sorprenderá mucho, las vistas son fantásticas, les van a impresionar. Habrá un espacio para espectáculos y entretenimiento; también será espectacular a nivel tecnológico. Será un sitio privilegiado, lo van a disfrutar muchísimo y les va a sorprender la vinculación de los elementos con la ciudad. No quiero avanzar nada, pero, a mí, me han encantado, son magníficos. Es el fruto de la escucha activa a la ciudad: la gente se dará cuenta de que la hemos escuchado.

“No me gusta hablar de competidores. Este espacio llega para reforzar la oferta comercial del centro de la urbe”

–¿Qué opina del concepto de Vialia: un centro comercial integrado en un complejo intermodal?

–Es un hito urbanístico para la ciudad, reúne todos los ingredientes para que sea un éxito. Es un concepto que lo tiene todo. El flujo de visitas que van a generar las estaciones es algo muy importante para nosotros.

–¿Con qué otro centro comercial se podría comparar?

–No me gusta establecer comparaciones. Será único.

–¿Tendrá algún competidor el Centro Comercial Vialia?

–No entra en mi forma de ser hablar de competidores. Llega para reforzar comercialmente el centro de la ciudad y para hacerlo mucho más atractivo.

–¿Qué es lo que más le gusta del nuevo Vialia?

–No sabría decirle. Es complicado hacer una escala de lo que más me gusta porque son muchas cosas. Algo que me encanta es cómo ha sido concebido urbanísticamente: refleja que es el resultado de escuchar a la ciudad. Ha habido un trabajo previo muy importante que no suele realizarse y se ha plasmado.

–¿Cuál es el reto más importante al que se enfrenta en esta nueva etapa?

–Además de lograr los objetivos citados, corresponder a la confianza y oportunidad otorgadas. Que Nhood España me haya dado la oportunidad de pilotar un proyecto único en España es gratificante a nivel profesional y personal. Estoy francamente orgulloso y feliz de poder dirigir este centro, supone profesionalmente un reto muy importante. Desde que soy director del Centro Comercial Vialia, estoy viviendo jornadas apasionantes. Estoy muy contento.