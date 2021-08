La hostelería de Vigo urge hasta cinco nuevos trabajadores diarios: “No encontramos gente”

La falta de profesionales cualificados en la ciudad abre un “campo importante para la formación en el sector”

La alta afluencia de turistas en la ciudad ha sobrepasado a restaurantes, cafeterías y hoteles, que ven colmados sus deseos de trabajar sin parar pero con falta de personal.

"No nos esperábamos un agosto tan bueno como el que estamos teniendo" César Ballesteros - Presidente de la Federación de hostelería de Pontevedra (Feprohos)

“Hemos tenido dificultades para tener la previsión necesaria para contratar personal con tiempo, porque no sabíamos como iba evolucionar la pandemia y cuáles serían las medidas que se adoptarían. No nos esperábamos un agosto tan bueno como el que estamos teniendo. Nos ha pillado un poco el toro”, explica César Ballesteros, presidente de la Federación de hostelería de Pontevedra (Feprohos). Los negocios trasladan hasta cinco altas diarias de solicitud de personal.

Cada día, desde que empezó el verano las terrazas están al completo en cualquier rincón de la ciudad, y en ocasiones, los hosteleros no pueden ofrecer el servicio que les gustaría al no poder contar personal cualificado. “Quiero recalcar que hay gente trabajadora muy seria y responsable y es una pena esta situación porque no puedes ofrecer el servicio al que la clientela está acostumbrada porque de un día para otro, te quedas sin personal suficiente”, subraya Celia Cabrera, presidenta de los hosteleros de Bouzas. La carencia de personal formado y con experiencia aboca a los restaurantes y hoteles a contratar perfiles no cualificados.

“Yo lo que he notado desde el inicio de la pandemia, y particularmente este año –prosigue–, es que algunos trabajadores se muestran poco comprometidos con su trabajo. Algunos no aparecen a las entrevistas. Desde abril he cambiado cinco veces de personal” Celia Cabrera - Presidenta de los hosteleros de Bouzas

El Servicio de Orientación Laboral de la Federación Provincial de Hostelería conoce bien esta situación. Reciben muchas peticiones solicitando profesionales cualificados. “Se registran al menos cinco peticiones al día. Cada una de ellas solicita varios perfiles. Damos la respuesta que podemos porque aunque hay gente que quiere trabajar, no tiene preparación ni experiencia”, apunta Mariam García, orientadora laboral de la Federación Provincial de Hostelería. Dos de los mayores impedimentos para aceptar las ofertas de trabajo por parte de estos profesionales son el horario y la falta de conciliación.

“La poca gente profesional que hay en el sector tiene muchas dificultades para aceptar los trabajos por un problema de horarios. Les es imposible conciliar, sobre todo a las mujeres ­–continúa–, que siguen siendo las que soportan el cuidado de hijos o personas dependientes”. Existen varias zonas de Vigo donde el problema de la falta de personal es verdaderamente angustioso, como es el caso del centro o en las áreas de playa o del Val Miñor. “En Nigrán y Baiona o lugares como el Casco Vello y Samil son muy turísticos y está habiendo muchas complicaciones. Están saturados y no encuentran personal”.

Formación, pero rigurosa

Esta situación inesperada que está viviendo la hostería en la ciudad pone de manifiesto la necesidad de dar solución a un problema que, por otra parte, sucede cada verano. Aunque, según apuntan los hosteleros, no es comparable a la situación actual.

Desde el Servicio de Orientación Laboral tienen claro que la formación es clave. “Yo creo que se abre un campo importantísimo para la formación rigurosa en Vigo de cara a la inserción laboral, porque va a haber una alta demanda. Animo a la gente a que se forme en hostelería porque las condiciones han cambiado mucho en los últimos años”, asegura García. Ante la enorme dificultad de encontrar camareros o ayudantes de cocina, los encargados están contratando gente sin formación ni experiencia que “al final no duran porque no son capaces de aguantar el ritmo”.

Cocineros y camareras de pisos son los perfiles más demandados

Son muchos los perfiles que requiere el sector que necesita cubrir una demanda en alza: camareros de piso y sala, ayudantes de cocina o cocineros. Estos últimos escasean especialmente. “Es una profesión muy demandada pero quienes la solicitan, exigen que se tenga la titulación y experiencia requeridas y no hay”, puntualiza la orientadora.

La saturación de agosto puede llegar a extenderse. Los hosteleros intentan cubrirse la espalda ante una posible afluencia de turistas en septiembre y en octubre, pero no está siendo fácil:“En agosto siempre es muy difícil encontrar personal. Nosotros siempre concertamos entrevistas por teléfono, nos confirman y luego el 70% no aparece. Los sueldos son por convenio, con su retribución correspondiente y sus derechos”, destaca Rubén Pérez, presidente de los hosteleros de Zona Náutico. De esta manera, el poco personal que logran contratar es gracias a una pequeña formación previa que se ofrece desde la Federación provincial de Hostelería. “Estamos formando a muchos futuros trabajadores –avanza–, porque llegan prácticamente sin experiencia. La contratación habitual por las vías tradicionales no está funcionado”.