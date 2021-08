“La casa por la ventana”: El precio medio de un enlace en Vigo es de 20.250 euros

Los novios vigueses no quieren esperar más. El procastinamiento forzoso al que se han visto sometidas las parejas desde que la pandemia entró en escena, ha llegado a su fin. El respiro de las restricciones ha traído consigo el lleno absoluto de las agendas de restaurantes y organizadores de bodas, que ven acelerado el ritmo que se había frenado en seco hace dos años. El número de bodas en Vigo no ha aumentado significativamente.

El vestido de novia, la comida y las alianzas se llevan la mayor parte de un presupuesto, que va en aumento desde el 2019

Las que se están celebrando son las que no pudieron hacerlo tanto en 2019 como en 2020, pero el efecto acumulativo los ha desbordado. Los datos hablan por sí solos, ya que en Vigo, se pueden estar celebrando simultáneamente en un mismo establecimiento hasta tres enlaces, cada fin de semana de este verano:

“La gente no quiere posponer más. Se quiere casar sí o sí” Ledicia Fernández - Organizadora de bodas

Las ganas por celebrar ese enlace pospuesto son tales, que los viernes y domingos –que antaño eran menos deseables ante la proliferación, en los últimos años, de las bodas de tarde– están empezando a agotarse a la hora de reservar fecha: “Les da igual ya un viernes o un domingo. Los domingos han repuntado mucho”. Una tendencia que parece consolidarse, puesto que, para 2022, también se están reservando estos días para dar el sí quiero:

“Otros años a estas alturas aún no tenía muchas bodas contratadas. Sin embargo, este año tengo ya bastantes para cualquier día del fin de semana. Casi roza el completo”

De palabra, nada

Una de las principales diferencias que ha provocado la pandemia en los futuros esposos es la planificación. Si antes se iban reservando las fechas, las citas, las pruebas, ahora directamente se cierran previo pago un año antes: “Me ha sorprendido mucho que de cara al año que viene, los novios me están pidiendo que todo lo que gestione ahora, lo quieren cerrado ya, pagado. Quieren asegurarlo. Por ejemplo, dar una señal para la peluquería escogida en determinada fecha con mucho tiempo de antelación y que nadie se la quite: “Eso antes no pasaba”, señala Ledicia. El número de invitados también ha cambiado en los enlaces en época de COVID. La media ha bajado bastante. De los 150 que asistían en las bodas del 2019, ahora son aproximadamente 80 los escogidos para acompañar a los novios en su gran día.

Las futuras mujeres y maridos están echando los restos. No les importa gastar. Tal vez porque las circunstancias especiales que les han sobrevenido, hayan permitido tener una mayor capacidad de ahorro: “Ahí es donde no me cuadra (para bien). No están mirando el precio, están gastando más en sus bodas de lo que sería habitual antes de la pandemia”, apunta la organizadora de bodas.

Ramo de “La Bella y la bestia”

En la preparación de un enlace intervienen muchos factores que permiten que todo salga a la perfección. Desde los detalles más inadvertidos hasta los que se ven por todas partes. Es el caso de las flores. Resulta paradójico que el confinamiento, la desescalada y más tarde, la movilidad reducida, supusieran, para la floristería viguesa Lindaflor, un incremento de las ventas en un 50% más que el 2019, hasta el punto que “tuvo que cerrar la sección de los pedidos online” por que no “daban abasto”. En el caso de las bodas, para las floristerías, no es precisamente “su agosto”. Las restricciones de los aforos provocan que haya menos arreglos florales. Menos mesas, menos centros.

Menos invitados, menos bancos para decorar: “He llegado a hacer bodas de 15 personas”. Lo que sí permanece es la cultura del ramo de novia. Todo un mundo para escoger y decidir. Los hay colgantes, hay quien hace una réplica –para entregar y el original, suele llevarse a un familiar fallecido­­– y hay quien quiere una flor en concreto. La reina es la Peonía, una flor que tiene una temporada de recolección muy corta, por tanto, muy difícil de conseguir: “Ahí no miran el precio, en el arco floral pueden que ahorren, pero no en el ramo. La que sabe lo que quiere, se lo hacemos directamente y la que no, le asesoramos”, explica Belinda, dueña de la floristería Lindaflor. Y como en todo, los ramos también pueden convertirse en un fetiche. Para toda aquella que quiera conservarlo de por vida, también puede. El ramo de novia puede liofilizarse o preservarse: “Se hace mediante la aplicación de un tratamiento especial, que evidentemente encarece el precio final, y puede tenerlo para siempre, como la flor de “La bella y la bestia”, destaca.

Por fin, nos casamos

Pero, sin duda, los protagonistas son ellos, los novios. Los nervios y el estrés es un hándicap en cualquier planificación, más si cabe en una boda. Y se intensifican si estalla una pandemia justo en el año que iban a casarse. Es el caso de Sandra Barbosa, que tuvo que aplazar la boda hasta en dos ocasiones. Lo tenía todo preparado: “Justo cuando me iban a retocar el vestido se decretó el confinamiento. Llamé inmediatamente para que no lo arreglaran, pero imagino que, en otros casos, no pudieron”.

A lo largo de los meses las noticias para Sandra y su futuro marido eran desalentadoras y de nuevo, hubo que aplazar: “En esa ocasión ya nos lo esperábamos, pero el hecho de alargarlo todo tanto hizo que la ilusión se convirtiese en estrés. El no saber. Invitados que se echan para atrás por el tema del COVID. Tienen miedo”. No es de extrañar, por tanto, que el cansancio hiciese mella en estos novios que les llevó más de lo previsto casarse: “Las ganas y la ilusión están ahí porque cuando te quieres casar, pues quieres hacerlo y lo haces. Lo que nos fastidia es tener que hacer nuestra boda con todo el mundo con mascarillas, mantener las distancias entre las mesas, pero al final, lo que queremos es estar con los nuestros y celebrarlo”. No obstante, quieren resaltar que “tuvieron mucha suerte con los proveedores”, puesto que les reservaron las fianzas y señales de todo lo contratado. Muchos otros no corrieron la misma suerte y las perdieron. Sea como fuere, para Sandra y su futuro esposo comienza la cuenta atrás. Dentro de 15 días, si las restricciones actuales lo siguen permitiendo, se convertirán en marido y mujer: “Estoy ilusionada pero nerviosa, nunca dejas de tener ese miedo de que, a lo mejor, en 10 días nos digan que no”. Que vivan los novios.

De entrante, test de antígenos

El momento más esperado, después del sí quiero de los novios, es verlos entrar por la puerta del restaurante –en ocasiones, la espera es larga– e iniciar la segunda fase del enlace: el convite. Los establecimientos de restauración tienen un papel importante en que una boda salga redonda en tiempos de pandemia, pues el aforo es determinante en función del espacio del que disponga el local.

El Pazo “Los Escudos”, situado en entorno olívico, pasó de celebrar 6 bodas en 2020 a 35 en 2021

En el Pazo “Los Escudos”, el cambio ha sustancial desde el año pasado. De celebrar 6 bodas en 2020 han pasado a 35. Sin embargo, las medidas de seguridad son incluso más restrictivas ahora: “El aforo en el interior y exterior es menor hoy en día que el año pasado”, explica Noemí Domínguez, gerente del establecimiento.

Si hay un asunto que trae de cabeza a los novios son los invitados. Sacarles el miedo de contagio debe ser la prioridad: “Recomendamos que se hagan los test de antígenos y así todos tranquilos”, destaca Noemí. Desde el pazo resaltan las ganas de todas las parejas porque llegue el gran día y celebrarlo con los suyos.

El retrato, la foto fija que perpetuará para siempre uno de los momentos más importantes de los novios también ha cambiado. Para los fotógrafos, el trabajo en las bodas, su gran fuente ingresos en verano, se ha complicado mucho: “La mayoría son muy tristes desde el punto de vista de la grabación y la foto, la mascarilla y las distancias hace que sea misión imposible recoger algo de expresividad, encontrar la foto exacta”, aseguran desde Miguel Fotógrafos.

La casa por la ventana”: El precio medio de un enlace en Vigo es de 20.250 euros

Si un niño viene con pan debajo del brazo, las bodas deberían venir con la panadería completa. Sin embargo, una serie de circunstancias han hecho que este año todo sea distinto. Por ejemplo, la creencia de que casarse solo pasa una vez en la vida o los dos años que muchos novios tuvieron por delante para preparar su enlace y en los que salir de casa y moverse, fue difícil. Una situación que permitió que los futuros esposos acumulasen ahorros y así hoy, pueden gastar un poquito más. El equipo de Ledicia (wedding planner) ha calculado para FARO los precios medios de los imprescindibles dentro de una boda. El coste del plato suele llevarse un buen trozo de la hucha reservada para el enlace. El precio por comensal suele ser de 150 euros, de un plato con marisco. Sin música no hay boda que se precie, pero si necesitamos un DJ, entonces debemos desembolsar 550 euros. El vestido de novia es siempre el gran protagonista, por eso su coste también suele ser elevado: el precio medio ronda los 1.300 euros.

Pero entre sumar y restar, más bien lo segundo, cuando toca pagar al fotógrafo que nos diseña y realiza las fotos y el vídeo, serán 3.000 euros menos en el cuenta. La cuestión es que la lista es interminable, más en la mayoría de los casos, el bolsillo no.

No puede existir enlace sin alianzas. Y en el mundo de los anillos de boda, se ha avanzado mucho. Aunque el de porte clásico de oro brillante sigue siendo el rey, las nuevas tendencias en este aspecto le están ganando terreno: “Ahora están pidiendo mucho que variemos el tono del oro, más gastado, menos brillante, más opaco”, asegura Manuel Pato de la Joyería Suíza. El oro rosado se ha colado entre los favoritos de los vigueses a la hora de elegir el metal que llevarán en el dedo, de por vida. Pero el platino y la incrustación de diamantes también están a la orden del día para elegir alianzas.

Si queremos una pareja de anillos buenos y bonitos debemos tener en cuenta que tenemos que restar 600 euros de media de nuestro presupuesto, que a estas alturas, va empezando a temblar, pero solo un poquito. Pero aún no está todo escrito en cuestión de alianzas. Precismente, en la inscripción de dentro también ha habido cambios. Del clásico pepita y pepito con la fecha, hemos pasado a grabar motes cariñosos como “pichurri” y mensajes profundos como “forever”. El último grito es digitalizar el dedo en la alianza. Esto es, escanear la huella dactilar y grabarla en el interior. Tal vez, en el futuro el QR del certificado COVID pueda llevarse en el anillo de casados. Quién sabe.