Obxectivo Istambul: 3.000 km sobre rodas

O ciclismo pode chegar a ser un deporte extremo, soportando temperaturas límite e camiños complicados. E chega a conquistar ás persoas que, como Yago Pego, vigués de 23 anos, teñen un afán aventureiro e ganas de vivir experiencias cun bum de adrenalina. “Rematei a carreira e quixen tomarme un ano sabático desta maneira: aforrei e fixen viaxes, e esta é a miña actividade estrela”, explica.

O vigués Yago Pego Martínez chegará hoxe á cidade turca tras pasar máis dun mes pedaleando sen descanso

Cando este mozo decidiu cruzar Europa coa súa bicicleta, non se imaxinaba que podería desfrutar tanto do traxecto. Ás súas costas están moitos Camiños de Santiago (portugués, francés e primitivo) e a súa meta era facer unha viaxe maior, que traspasase todos os seus límites. Iso foi para el a ruta ata Istambul.

“Primeiro fas un pequeno Camiño de Santiago dende Vigo con colegas, logo atréveste a facelo dende Roncesvalles, e logo a cuestión é ir subindo de nivel”

“Era algo que xa tiña pensado fai catro ou cinco anos, non me xurdiu de súpeto”.

Camiños rochosos, solitarios, empinados ou empedrados. Todo isto se encontrou o vigués no seu percorrido. De feito, asegura, hai zonas “inhóspitas” como as “extensas chairas” do leste de Grecia, onde realizou o tramo sen cruzarse con ninguén durante horas. Sen embargo, e con todas estas posibles complicacións na viaxe, Pego di que “todo o mundo pode facelo”. Así, el teno claro: “É máis unha cuestión mental que física, xa que eu pouco deporte facía”.

“En España hai pouco espírito aventureiro e a xente ten medo por nada”

Pero, e como el mesmo afirma, o poder da mente neste tipo de retos é fundamental, e por iso moitas persoas poden non dar o paso.

“Non sei se é porque a xente ten medo porque pensa que fóra do seu país todo vai ser distinto ou pola lingua, pero o peor que pode pasar é que teñas que acampar no medio do monte”, considera Pego. “En España hai unha carencia da cultura da aventura, pero paga a pena facer unha viaxe coma esta”.

Sen embargo, e seguindo as verbas do vinteaneiro, o peor que viviu no seu traxecto non foi a acampada, senón os problemas que tivo co seu medio de transporte. E é que, a súa bicicleta é de montaña, e leva vivido moitas experiencias e aventuras co seu dono, polo que, seica, non foi a máis adecuada. “Eu fixen o que puiden para que servise e, de momento, chegou, pero tiven que facer moitísimas reparacións por moitos problemas, pero sempre tiven a axuda da xente”.

Algo que tamén pasou co seu biciclo é que non chegou cando tiña que chegar. Yago chegou a Barcelona un 13 de xullo, esperando que o seu medio chegara no avión, pero non foi así.

Tivo que retrasar dous días a súa saída e cambiar o punto de partida: comezou a pedalear dende Argelaguer (Girona). “Iso púxome triste, non sabía que facer un día en Barcelona sen a miña bicicleta”.Hoxe, o que Pego quere facer é regalar a súa compañeira cando pise terreo istambulí, para darlle “unha despedida bonita”. Outro mal momento que o vigués viviu foi a enfermidade, que lle obrigou a estar dous días sen moverse de Macedonia do Norte por fortes vómitos e diarreas.

A pesar disto, todo sacrificio ten a súa recompensa, e o de Pego non é unha excepción. “A xente é o maior premio. Aínda que moitas veces non nos entendamos ben, as persoas axúdante e iso é fermoso. Estar lonxe da túa casa e sentirte no teu fogar”.