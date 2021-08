Salvaterra arranca hoy con la celebración de la Festa do Viño do Condado do Tea, cuya LXII se ha adaptado a la situación sanitaria, con visitas a las bodegas, catas comentadas y túnel del vino. En total, participan 26 bodegas, que reúnen 57 de sus caldos. Además, también habrá programación musical, que inaugura hoy la Banda Crebisnky, una pequeña orquesta popular nacida del universo imaginario de la película del mismo nombre, que celebra 10 años desde su estreno.

Por este motivo, antes del concierto, se proyectará el filme en la Plaza del Concello, a las 21.30 horas; y, al remate de la misma, comenzará la actuación de la banda, que realizará un repaso por sus tres discos publicados.

Completan la oferta musical Susana Seivane, que actuará el sábado a las 22.30 horas, y A Rosa, el domingo a las 22.00 horas.

Para las visitas a bodegas hay que reservar contactando directamente con las bodegas Fillaboa, Laxas, María Bargiela, La Val, Señorío de Rubiós y Pazo Pegullal. Mientras que para las catas comentadas y el túnel del vino hay que llamar al 617 148886 o escribiendo a museocienciavino@concellodesalvaterrra.org. El túnel del vino abrirá viernes y sábado de mañana y tarde y domingo por la mañana. Todos los que quieran participar podrán degustar 74 referencias de vino de 29 bodegas.

No faltará en esta primera edición en pandemia la “Cata procura do viños deliciosos do ano”, donde concursan 26 bodegas con 57 vinos: 30 albariños, 9 condados, 8 tintos y 10 de especiales.