Hoy, de comida japo en Vigo

No todo van a ser chuletillas de cordero. Hay que abrir el paladar a otras sensibilidades culinarias. Por ejemplo a la oriental. Yo ya había estado en el Sibuya (Urbansushibar) de Salamanca, creo que en su Gran Vía, pero me gustó más arquitectónica y situacionalmente el de Vigo, sito en el 1 de la plaza de Compostela, a donde fui con una bella damisela de nombre Maia, la madre que la parió y la que parió con mi concurso a la madre. Nos fuimos a probar este espacio de sushipaz (me invento la palabra) en medio del ruido urbano. Comimos los cuatro con afán de conocer y probamos las gyozas (empanadillas japos rellenas con pollo y boletus), los ebi bao (langostino tempurizado, pepino encurtido...), el katsu bao (pollo con rebozado japonés y salsas), la yakisoba de pollo (fideos salteados con verduritas y tacos de pollo), el sake sibuya (libritos de salmón tempurizado), el top sibuya (ni idea) y un espectacular sibuya flameado con langostino, salmón, pepino... Dicen, y lo comprobé, que aporta este restaurante (que es cadena) toques diferentes a un japonés tradicional, con unas recetas de sushi innovadoras que van un paso más allá de lo que ya conoces. Y un servicio muy amable a precio ajustado. Y me dicen que es una familia de León la que está dando este toque oriental a España, creciendo rápido.

Y de la nuestra en Nigrán

Si al mediodía comí en el oriental, por la noche Jaime López “Capitán” aflojó pasta y nos llevó a Marisol López y a mí a Playa América, donde nos esperaban el jurisconsulto Nemesio Barxa y Maribel Collazo pare cenar, no esta vez en el Angelito o en el Punto e Coma sino en el Abadía, al que somos especialmente fieles. Un bellota de lujo de los Pedroches como entrante común, paletilla de cordero y chuletillas en su punto, deliciosamente churruscadas se acompañaron con blanco Casal de Armán por un lado, rioja La Montesa por otro. Fernando, amo del lugar, profesional de altura como el jamón que hizo de introito, nos atendió con la pulcritud de siempre, que enmascaraba el cansancio de tantos días de trabajo.

Y un brindis por Pepe Xeito

Y para despedirme hoy voy a descorchar con Ramón y Javier Lojo una botella de Bágoas do Rosal, el vino “cantareiro” embotellado para Pepe Xeito (O Cachas) por Luis O Laxeiro, con cepas de albariño, loureiro y treixadura, heredado de su tía y madrina, la señora Lucía. El vino me lo regaló Pepe “Xeito”, por cuya memoria brindamos, ese hombre cordial que se nos fue antes de tiempo y veíamos cada día por su amado barrio viejo.