Un plan de vacunación contra el coronavirus para las personas sin techo. Es la petición que el Concello de Vigo le lanzó a la Xunta de Galicia “hace dos meses”, según concretó en la rueda de prensa diaria el alcalde, Abel Caballero. Y el gobierno gallego ha aceptado el ofrecimiento de la entidad municipal. Se trata de ciudadanos que no aparecen en el censo de la ciudad a pesar de residir en Vigo. “Son transeúntes, hay un número significativo; la gran mayoría duerme en el albergue –en el Centro Integral de Inclusión y Emergencia Social (CIIES)–. Deben ser vacunados por su salud y para evitar contagios a otra gente”, manifestó el regidor olívico.

Caballero avanzó que el gobierno local se pondrá en contacto con estas personas sin techo una vez la administración autonómica concrete tanto el lugar como la fecha y la hora para la administración de las dosis. “Le dijimos a la Xunta que éramos capaces de localizarlos a todos, identificarlos y trasladarlos al punto de vacunación que nos indicase. No se dio mucha prisa: dos meses después, acaba de aceptar nuestro ofrecimiento. Estamos esperando a que nos diga en qué punto se les va a vacunar y cuándo para trasladarlos, ya sea en coches, furgonetas o autobuses; buscaremos la fórmula”, apostilló. También apuntó que la Unidad de día del Concello “intentará transmitir las ventajas de la vacuna a los que no quieran ponérsela”. “Es voluntaria, no se fuerza a nadie”, aclaró.

Fuentes de la Consellería de Sanidade defienden que fue la propia Xunta la que solicitó a la Concellería de Benestar Social el listado de personas sin techo, un documento que, según informan, todavía no se lo ha remitido: “Estamos a la espera de que nos lo envíe. Una vez lo recibamos, nos pondremos manos a la obra para vacunarlos. El equipo de coordinación de la vacunación está solicitando también esta información al resto de concellos del área sanitaria para poder organizar y administrar la vacuna. Es fundamental la colaboración de los concellos para localizarlos”.

El regidor vigués aplaudió la gestión del Gobierno de España para hacerse con las vacunas, que constituyen el “principal factor de lucha” contra la pandemia del coronavirus. “Mi felicitación y reconocimiento. El Gobierno pone las vacunas a disposición de las comunidades de forma gratuita, la Xunta no paga un céntimo. Está siendo una buena estrategia, marchamos en la buena dirección. Las vacunas de Moderna que se ponen a los niños son de la cantidad adicional que logró el Gobierno de España, la Xunta no lo dice”, indicó antes de instar al gobierno gallego, de nuevo, a que “copie” el modelo de vacunación que se lleva a cabo en Portugal: “Que establezca puntos de vacunación en todos los municipios del área”. También mandó su “apoyo” a la hostelería, que “está cumpliendo las normas”, y comentó que lo ideal sería que, a medida que la situación sanitaria vaya mejorando, el gobierno gallego considere aumentar los aforos en los establecimientos.

Para doblar el brazo a la pandemia del coronavirus, continúa el proceso de vacunación en el Ifevi, el único punto de administración de dosis del área sanitaria de Vigo. Ayer y hoy esta siendo el turno del grupo de 12 y 13 años. Hoy y mañana, acudirán al recinto ferial los jóvenes de 14 a 16 años. El objetivo que tiene entre ceja y ceja la Consellería de Sanidade es que la mayor parte de los escolares inicien el curso escolar –en septiembre– con la pauta de vacunación completa. Así lo concretó esta semana el titular del departamento, Julio García Comesaña, en una visita al Ifevi.

La residencia DomusVi Salesas (Teis) ha logrado librarse del coronavirus: el único usuario que quedaba contagiado ha dado negativo. En el Hogar San Rafael, tan solo hay tres residentes con COVID-19 después del fallecimiento de uno y la negativización de otro.