Vigo, cantera de figurantes

Los perfiles de los que ayer probaron suerte eran heterogéneos. Desde una actriz enamorada de su profesión hasta una conmovedora pareja de padre e hija con una sorprendente historia detrás. Ana María Montoto tiene ya una cierta experiencia y se siente muy segura de sí misma, va a por todas: “Creo que tengo posibilidades, estoy muy motivada. No es el primer casting que hago, así que espero que me cojan”.

Manuel y Sofía Vila llevan ya un intenso recorrido en esto de los rodajes, aunque todo empezó por casualidad: “Metimos a la niña porque era muy tímida, para que socializara y al final lo cogió como jobi y lo disfruta. Mientras no interfiera en el resto de su vida, seguiremos”, apunta Manuel.

Vigo, un gran plató de cine con décadas de historia

Con tan solo siete años, Sofía ha desfilado en la Ferial Internacional de Madrid y ha participado en varios anuncios publicitarios de la televisión autonómica y nacional, además de ser imagen de diversas firmas de moda. Aunque no tenían relación con el mundo del cine, desde que Manuel probó como figurante en la producción de Amazon ,“Un asunto Privado”, con Paco León –con una parte grabada en Vigo– se engancharon: “Nunca hemos tenido vena artística, tanto yo como mi mujer somos autónomos, no habíamos tenido nada que ver con este mundo, pero nos gusta” .

Para Javier Macías, esta es su primera vez en una convocatoria de esta envergadura. Mientras le toman los datos y la fotografía de rigor, le recuerdan que “no se afeite la barba, ni se corte el pelo”, queriendo quizá, dar una pista al futuro seleccionado. Le hace especial ilusión que se ruede en su ciudad una película: “Lo hago por conocer cómo es el rodaje de algo así. Si me cogen bien y si no, no pasa nada. Pero me gusta que sea en Vigo”.

Sin embargo, otros se presentaban a la citación cinematográfica por conexión con la época en la que se desarrollará la trama principal del film: “Acudo porque yo nací en el 68, y la película está ambientada en esa época y que un casting así esté en Vigo y nos den cita, es una invitación muy jugosa”, resalta Begoña Araújo, quién, además, recordó sus pinitos en la televisión de la mano de uno de los personajes más entrañables de la pequeña pantalla: “En los años 90 trabajé con Manqui (Manquiña) en TVG, me encantan estas creaciones artísticas, sobre todo el baile. Me gustaría que me cogieran porque se hace aquí y se graba aquí”, destaca.

Hay a quien la noticia del casting le cogió por sorpresa. “Cuando una madre te llama por teléfono es por algo, y suele ser malo –pensé que había hecho una trastada– pero esta vez no. Me contó que existía la convocatoria, y me pareció que gustándome este mundo como me gusta y siendo yo de aquí, debía venir”, indica el estudiante universitario Blas Cabaleiro. La afición le viene de lejos. Desde que en colegio tuvo contacto con el teatro, ha querido siempre dedicarse a alguna disciplina relacionada: “Descubrí esta pasión en el colegio durante unas clases de teatro, siempre me ha gustado. Estudio Traducción e Interpretación y me gustaría dedicarme al doblaje”.

Los aspirantes tendrán opción a frase, sobre todo, si saben francés

Los figurantes, casi siempre, llevan un actor o actriz dentro. Para ello, los pequeños pasos son importantes, como el de tener una frase en una serie o película. En “Lucio” , los figurantes tendrán esa oportunidad, “sobre todo si saben francés”, destaca Sandrá Sanchez, directora de figuración.

El casting terminará el jueves 26, y al día siguiente, la búsqueda de talento se trasladará a Santiago, donde se rodarán también algunas escenas.