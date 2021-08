El COVID ha modificado los hábitos de consumo de los turistas, pero no ha minado sus ganas de viajar. Un estudio desarrollado por expertos de la Universidad de Vigo y Portugal sobre el impacto de la pandemia en Galicia ratifica la recuperación de la confianza en el sector y respalda la vuelta a la normalidad en 2022 que señalan otras investigaciones. Los excelentes datos de este verano refuerzan las “buenas expectativas”, especialmente “por las ganas que la gente tiene de volver a viajar y socializar tras más de un año totalmente atípico en sus vidas”.

El trabajo se basa en más de 700 encuestas realizadas entre octubre y noviembre de 2020. La mayoría de los entrevistados (89%) eran españoles y más de la mitad procedían de otras comunidades como Madrid, Castilla y León, Cataluña o Andalucía. Y sus respuestas revelan que la pandemia recortó el margen de planificación de sus viajes, introdujo la seguridad sanitaria como segundo factor influyente a la hora de decidir destino, solo por detrás de familiares y amigos, e incrementó el uso del vehículo particular (69% de los encuestados).

Las actividades mayoritarias ya eran las preferidas antes de la pandemia –playa y costa, visitar destinos turísticos, y turismo gastronómico–; y los hoteles tres estrellas, el alojamiento más utilizado, lo seguirá siendo tras el COVID. También el uso de internet para buscar información y hacer reservas será una tendencia de futuro. Pero el trabajo también señala que no todos los hábitos permanecerán.

Destinos próximos y vehículo privado

“El estudio se realizó en un momento de mayor incidencia que el actual y en el que todavía no se había empezado a administrar la vacuna. Pero a pesar de que había una gran incertidumbre sobre este tema y de la existencia de ciertas restricciones, la muestra no se cerraba a volver a viajar en un futuro próximo. Sí que se detectaron ciertos cambios como la preferencia por destinos próximos o nacionales y el vehículo privado. Pero no está claro que se mantengan, especialmente una vez la pandemia se dé por finalizada”, destaca Noelia Araújo, miembro del grupo Emitur (Marketing y Turismo) y coautora del trabajo junto con su responsable, José Antonio Fraiz, y Alexandra Matos, del Instituto Politécnico de Vila Nova de Gaia.

“A día de hoy, con una pauta de vacunación completa ya superior al 70% en Galicia, los datos de ocupación hotelera en agosto llegan en algunos casos al 100%. Algunos expertos hablan de datos incluso mejores a los de prepandemia, así que está claro que los turistas no han perdido la confianza”, destaca Araújo.

En cualquier caso, las fechas de la ansiada recuperación todavía son “conjeturas” y dependen en gran medida de la evolución de la pandemia: “Está claro que van a ser muchos menos los que se decidan a realizar turismo internacional en países con un número alto de contagios, pero buscarán alternativas”.

Los empresarios españoles, añade Araújo, son “más cautos” en sus predicciones y aseguran que la ausencia de visitantes extranjeros lastrará la recuperación hasta 2021: “Y un pequeño porcentaje considera que no conseguirán los niveles de facturación previos a la pandemia hasta el año 2024”.

"Los cambios relacionados con la higiene sanitaria y las nuevas tecnologías mejoran la oferta y deberían seguir teniéndose en cuenta"

–¿La supervivencia del sector pasa por adaptarse a los nuevos hábitos detectados?

–Recurrir más al vehículo propio, y al turismo de proximidad o evitar aglomeraciones son cambios que se están dando ahora, pero no está claro que todos se mantengan. El turista irá recuperando sus hábitos normales, como el turismo internacional y el uso del transporte público. Al que le guste el turismo de naturaleza o rural los seguirá practicando, pero también volverán los viajes a otros países. Pero puede que algunos cambios sí hayan servido para mejorar ciertos aspectos de la oferta, como una mejor higiene o seguridad sanitaria y un mayor uso y adaptación a las nuevas tecnologías. Vista la aceptación que han tenido en los turistas sí deberían seguir teniéndose en cuenta.

–¿Tiene Galicia ventajas por su importanteoferta en turismo rural?

–Ya de por sí, Galicia no mostraba, ni en interior ni en costa. un estilo de turismo masificado como el del Mediterráneo o las islas. Y esto ha favorecido que durante la pandemia, exceptuando los periodos de cese total de actividad, la caída no haya sido tan extrema como en otros destinos que dependen totalmente del turismo internacional. También es cierto que durante este año gran parte del turismo ha sido de proximidad, siendo los propios gallegos que antes se iban fuera los que se han quedado, además de visitantes de comunidades próximas.

–¿Qué pasará con el turismo de cruceros y de negocios?

–Han sufrido los impactos más negativos porque su modelo es contrario a las pautas seguidas durante la pandemia. La actividad de cruceros en España cayó un 88,6%. Ante tal caída y sus condiciones especiales, la recuperación será algo más lenta.

–¿Y qué futuro les espera a las agencias de viajes?

–Se vieron obligadas a hacer muchas cancelaciones y a permanecer inactivas pero su problemática, que los turistas programen sus propios viajes, es anterior a la pandemia. Es necesario que este sector se reinvente y oferte servicios que realmente den valor al turista, que no pueda hacerlos él mismo en internet sin dificultad. El asesoramiento es un aspecto clave.

–¿Qué medidas pueden tomar las administraciones? En el trabajo hacen referencia al efecto positivo de los bonos de la Xunta.

–La primera gran medida de la Xunta fue el plan de reactivación para dos sectores clave, cultura y turismo, con una inversión de 27 millones. Y el bono para consumir turismo en Galicia, que también han ofertado otras comunidades, supone una inyección directa y ha funcionado muy bien. Se agotó en menos de 12 horas.