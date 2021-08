José Luis Esteban Soto “Fibras”

Siempre pasa igual, estamos tan ocupados viviendo que, cuando nos damos cuenta, ya nos hemos ido. Ahora te ha tocado a ti y ya nunca podremos decirnos todo aquello que fuimos dejando para un después. Estamos tan ocupados… Todo lo que ahora se diga no será sino un acto de contrición por lo que nos hemos callado cuando teníamos que haber hablado o hablado cuando deberíamos haber guardado silencio. Ya es tarde. Sólo nos queda tu recuerdo, ¡vaya consuelo!

Se dice que siempre se van los mejores, y el tópico, en tu caso, se ha hecho realidad. No todos dejan huella, pero la tuya es tan grande y profunda que difícilmente se borrará. Nos has enseñado que el corazón y el cerebro pueden ocupar el mismo lugar con el sentimiento como lugar común. Tras tu aparente seriedad, fruto más bien de los rasgos fisonómicos que te caracterizaban, se adivinaba una fina ironía afirmada por una socarrona sonrisa que acentuaba más tu mirada que tu boca; tus grandes dotes de observación se hacían patentes por la parquedad de tus palabras que, cuando asomaban a tus labios, se convertían en sentencias; sensible al dolor ajeno; desprendido; siempre dispuesto a ayudar…

Querido José Luis, los muertos no se quedan solos, como afirmaba el poeta, lo hacemos nosotros cuando se van personas como tú. Nos volveremos a ver, seguro, aunque tú estés en el cielo y algunos en la nada. Y si nos dejan, nos beberemos unas copas de CD, ese vino al que aparentabas rendir pleitesía. Mientras ese día llega, lo seguiremos haciendo siempre que podamos IN MEMORIAN.

Tus amigos.