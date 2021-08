Hace 130 años | 23-08-1891

Susto sísmico

El Decano daba cuenta de un terremoto que se había sentido en muchas zonas de la provincia de Pontevedra. No se registraron daños materiales, según se informaba. El movimiento sísmico se dejó sentir especialmente en el sur de la provincia. En algunas villas, como Ponteareas, Porriño, Tui y A Guarda, numerosos grupos de personas salieron a las calles. No era habitual que se registraran este tipo de terremotos en Galicia. Hacía por lo menos tres años que se produjo un fenómeno parecido, también sin causar desperfectos. Las autoridades hicieron un llamamiento a la calma y resaltaron que se trataba de algo aislado. No obstante, realizaron labores de comprobación de varios inmuebles.

Más premios

La Lotería Nacional dejó en Vigo un total de 6.500 pesetas en premios, según informaba el Decano. De nuevo la ciudad era agraciada con una importante cantidad de dinero, ya que a lo largo del año también habían sido numerosos los premios en Vigo y su comarca.

Hace 100 años | 23-08-1921

Siguen las colonias escolares

Las colonias escolares, una iniciativa que ponía en marcha el Ayuntamiento de Vigo todos los años, mantenía su filosofía con la incorporación de un nuevo grupo de jóvenes. Todos ellos realizarían numerosas actividades en A Estrada. En esa localidad había adquirido el ayuntamiento una casa para alojar a los jóvenes. Las colonias escolares tenían un gran éxito y las plazas se cubrían de forma muy rápida. Desde finales del mes de junio hasta septiembre, se organizaban varios grupos. Los jóvenes quedaban a cargo de varios profesores.

Hacienda reparte dinero

El Decano informaba de la presencia en Vigo de varios inspectores de Hacienda que transportaban una gran cantidad de dinero en efectivo para abonar los premios de la lotería nacional. Se calculaba que dejarían en la ciudad más de 65.000 pesetas. Esta no era la norma habitual para abonar los premios. Hasta ese momento era la sucursal del Banco de España la encargada de realizar ese servicio.

Hace 50 años | 23-08-1971

Más cabinas telefónicas

El Ayuntamiento de Vigo y Telefónica firmaron un convenio para la instalación de una gran cantidad de cabinas telefónicas en el municipio. El acuerdo incluía la cesión de lugares públicos y también agilizar las correspondientes licencias de obra. El ayuntamiento también se comprometió a autorizar las ampliaciones de las centrales telefónicas ubicadas en la calle Urzaiz y el Calvario. El acuerdo de las cabinas telefónicas era especialmente beneficioso para los barrios del rural. A esas zonas era muy complicado que llegara el teléfono. De esta forma se solucionaba un problema, ya que muchos vecinos habían protestado.

Ladrón reincidente

Un ladrón fue detenido tras acumular robos en doce bares de la ciudad. Según la información oficial, había conseguido un botín de 61.200 pesetas. De esa cantidad, las autoridades solo pudieron recuperar 15.000. Entre las pertenencias del individuo también se encontraba una gran cantidad de discos.