“Dejamos de darnos besos y abrazos, lo que más miedo me daba eran mis nietas”

Desde que las tres generaciones de la familia Álvarez están vacunadas, la “tranquilidad” se ha instaurado en su casa: “Es un alivio, aunque seguimos teniendo mucho cuidado”

Son muchas las casas en las que conviven jóvenes y mayores. Abuelos, hijos y nietos. Y la de la familia Álvarez es una de ellas. Este clan de cinco reside en Tui, en la frontera con Portugal, y, cuando estalló la pandemia del COVID-19, su vida dio un giro de 180 grados. Ahora que las vacunas están llegando a los jóvenes, como a las hermanas Sara Ibárrez Álvarez (27) y Marta Ibárrez Álvarez (21), los familiares respiran más tranquilos.

“Tuve mucho miedo por mis nietas, andan por la calle, con más gente y en el trabajo, y eso me daba más respeto”, cuenta Elías Álvarez Martínez, el abuelo de 83 años. “Lo que más me puede asustar es llegar a estar el hospital. Yo ya estuve intubado una vez, y no quiero volver a repetirlo”. Y es que, como Álvarez, muchas personas mayores temen la actividad social de los nietos, de los más jóvenes, y el hecho de que sigan acudiendo a su puesto de trabajo con una cierta normalidad.

De hecho, Sara Ibárrez, la mayor de sus nietas, estuvo nueve meses trabajando como profesora en el Hospital Álvaro Cunqueiro, y la exposición al virus fue máxima. “Tomé medidas extremas: salía del centro, me quitaba la ropa, la lavaba y me duchaba al momento”, rememora. “Mi sector son los niños, y en la situación en la que estaban, demandaban mucho cariño y estábamos en continuo contacto”. La veinteañera dice que fue una “suerte” estar vacunada antes (alcanzó la pauta completa en junio), ya que su trabajo como docente se lo permitió.

En la misma línea, la familia concreta que, aunque la eficacia de las vacunas les haya permitido estar “más relajados”, la mascarilla sigue siendo un imprescindible de puertas para dentro. “Yo siempre que estoy con él, intento llevarla puesta. Al final, yo me muevo en muchos círculos de gente, y, antes, me la quitaba única y exclusivamente cuando estaba en mi habitación”, revela la nieta mayor. Sin embargo, algo que sí ha cambiado en esta casa tudense son los gestos de cariño, que habían desaparecido durante muchos meses. “Sara y yo siempre fuimos súper cariñosas con mi abuelo, y nos asustaba tanto esta situación que dejamos de serlo. Pero ahora volvimos a darnos besos y abrazos, aunque no como antes”, lamenta Marta Ibárrez, la nieta más pequeña.

Y es que, durante el confinamiento instaurado tras la primera declaración del estado de alarma en marzo de 2020, todo se transformó en las casas del mundo. Y en este hogar, incluso en mayor medida, al tener a alguien vulnerable al lado. “Solo salía yo, hacía la compra, desinfectaba producto por producto, las bolsas, me quitaba los zapatos, y se lo llevaba a mi padre”, declara Rosa Álvarez, hija de Elías Álvarez. En su caso, el patriarca tenía la costumbre de salir a pasear por la frontera portuguesa, pero dejó de hacerlo (incluso cuando se volvió a permitir). “Me daba miedo porque lo que veías en la televisión era gente muriéndose, y eso impacta a todos”, asegura el abuelo.

Adiós a las gripes

Algo que se ha puesto de manifiesto desde que se impuso la obligación del uso de mascarillas, es la ausencia de otras dolencias como la gripe o un catarro. Elías Álvarez sufría, cada invierno, unos fuertes resfriados, que le impedían acostarse por el dolor y que, incluso, le hacían expulsar sangre al toser. “Temblaba la casa con mi tos, y desde que usamos la mascarilla no volví a coger ninguno, cuando llevo toda la vida padeciéndolos”, explica. Y es que, según su propio farmacéutico: “No hemos vendido apenas ningún jarabe para la gripe”. Tan bien le ha hecho el uso de la mascarilla al octogenario, que ha decidido no quitársela. “No me la voy a sacar más, a mí me vino muy bien.”

De hecho, el patriarca considera que “es muy difícil implantar una ley sobre este tema, ya que todo recae en la responsabilidad individual”. De acuerdo está Antonio Ibárrez, su yerno, que sentencia: “La gente elude responsabilidades, y si ahora ya no es obligatorio llevar la mascarilla por la calle, muchas personas se la quitan hasta cuando no es recomendable.”