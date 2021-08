La brigada antiokupa viguesa acelera su actividad en verano: ya desaloja edificios completos

El fenómeno okupa sigue latente, aunque el bum informativo de meses anteriores se haya desinflado. Es más, las empresas de desalojo exprés de Vigo están notando un sensible incremento de su actividad desde el inicio del verano. Una de las más importantes es Desokupación Exprés, una división creada por la empresa Cofiser Recobros y que ante el aumento considerable de la demanda ha abierto oficinas en otras ciudades españolas como A Coruña, Málaga o Madrid, aunque en Vigo sigue teniendo su sede central, concretamente en Gran Vía. “Recientemente hemos desalojado un edificio entero en A Coruña y esta semana nos han contratado para hacerlo con unos inquilinos irregulares que se han atrincherado en una vivienda de la calle Palencia, en Vigo. También hemos desalojado hace poco casas en Gondomar y en Combarro, donde el propietario anterior del chalé no quería salir e impedía la entrada al nuevo comprador”, explica Francisco Fernández, gerente de esta empresa. En la ciudad entre los barrios más afectados por la okupación están O Calvario y Teis.

El aumento de la actividad se ve reflejado en un importante incremento del número de empleados que se dedican a estas tareas. Esta compañía viguesa cuenta ya con una plantilla fija de 21 personas, además de otros trabajadores que tienen que subcontratar en caso de que la situación lo requiera. Hay que tener en cuenta que para la desokupación exprés de inquilinos irregulares se despliega un auténtico operativo: en función de la situación, uno o varios vigilantes (que tienen que tener la titulación de guardia jurado) se desplazan al edificio en cuyo piso está el okupa para llevar a cabo un control de accesos al inmueble y estar allí las 24 horas. Esto suele acabar desgastando al okupa, que finalmente abandona el inmueble. Pero también se han dado casos de violencia en los que los vigilantes han tenido que enfrentarse físicamente al inquilino indeseado.

Los precios precisamente varían en función del despliegue que se necesite para realizar el servicio. El mínimo son unos 2.400 euros, y a partir de ahí el presupuesto se puede multiplicar. Por ejemplo, la viguesa Desokupación Exprés ha sido contratada recientemente para desalojar un edificio completo en Madrid en el que viven un centenar de okupas, y el presupuesto que ya ha firmado la propiedad del inmueble para su desalojo es de unos 140.000 euros debido al importante despliegue que se tendrá que llevar a cabo.

Tal y como informó FARO recientemente, en los últimos meses este tipo de compañías también están siendo contratadas para negociar con inquilinos que han dejado de pagar el alquiler, en muchos casos por dificultades económicas como consecuencia del COVID. El objetivo del propietario de la vivienda está claro: ahorrarse los farragosos trámites judiciales y los gastos en abogados por una inversión que consideran más rápida y efectiva. “La mayoría de propietarios lo que quieren es recuperar su vivienda, por lo que la solución que más se propone al inquilino es el perdón de toda la deuda a cambio de dejar la casa en 24 horas. Normalmente suele funcionar: al día siguiente nos entrega las llaves, se van y enviamos a un cerrajero para cambiar la cerradura”, explica Francisco Fernández.

La línea roja: no se realizan servicios con niños implicados

Las empresas que se encargan al negocio del desalojo exprés de viviendas marcan unas líneas rojas a la hora de aceptar o no realizar un servicio. Por ejemplo, no suelen llevar a cabo trabajos de desokupación de viviendas en las que haya algún niño que viva habitualmente en la propiedad. “Pero ya nos hemos encontrado a algunos okupas que meten a un pequeño en la casa cuando estamos nosotros aunque no viva con ellos para evitar que actuemos. Nos tenemos que asegurar que el niño reside ahí para no intervenir y que no es una maniobra de los okupas para atrincherarse”, explican desde Desokupación Exprés.