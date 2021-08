La vacunación contra el COVID, mejor en familia

Ponerse la vacuna acompañado de un ser querido es más llevadero. La prueba está estos días en el Ifevi, donde están citados los jóvenes de entre 16 y 19 años para ponerse la primera dosis de la vacuna. Ayer fue una de esas jornadas. Estaban convocados un total de 7.187 personas de este grupo de edad, y prácticamente todos ellos acudieron al recinto ferial vigués acompañados de su padre, madre, abuelo, abuela o algún familiar para recibir la primera dosis de Moderna. “La mayoría viene con alguien, buscan el apoyo moral de sus padres”, explica Mónica López, una de las enfermeras coordinadoras del proceso de vacunación del área sanitaria de Vigo. Era muy difícil localizar a alguien que se fuera a vacunar, aunque fuese mayor de edad, que no estuviera acompañado por un familiar.

“Ella estaba algo nerviosa, por eso decidí venir”, aseguraba José Luis Balado, que vino desde Nigrán con su hija Marta. Su caso es paradigmático, porque muchos chavales acudían a ponerse la inyección con ciertos nervios y con una importante sensación de responsabilidad. Es más, alguno de ellos, apunta una de las enfermeras del Ifevi, reconocía que tanto él como todo su grupo de amigos había dado positivo por COVID por no cumplir las normas sanitarias.

Hay que señalar que, pese a la responsabilidad que ha caído en los jóvenes como los principales culpables de esta quinta ola, lo cierto es que están respondiendo de forma masiva a la vacunación. Y es que más del 90% están acudiendo a su cita para ponerse la inyección, un porcentaje superior al de otros grupos de mayor edad.

Ayer se pudieron ver casos de lo más variado. Uno de los más curiosos fue el de una pareja de Vigo de 18 y 17 años respectivamente que acudió acompañado por la abuela del chico. “Los padres trabajaban y vine yo con ellos, que no me cuesta nada. Además justo cuadró que los citaron el mismo día a horas parecidas, así que nos coincidió todo bien. Ella estaba más nerviosa que él, pero no ha habido ningún problema”, explica la abuela, Conchi Barros. Los nervios precisamente fueron los protagonistas de la jornada. “Antes de ponerme la vacuna estaba bastante intranquilo, saber que aquí estaba mi madre me ayudó a sobrellevarlo”, comentó Pablo Conde, de 17 años, después de recibir el pinchazo.

Hay que recordar además que hace unas tres semanas se había habilitado la autocita para los jóvenes de entre 16 y 19 años. A los que le tocó Pfizer, por tanto, ya han recibido la segunda dosis y están ya con la pauta completa de la vacuna contra el COVID. Además, la próxima semana se empezará ya a vacunar a los chavales de entre 12 y 15 años. Concretamente, el lunes el Ifevi comenzará a recibir a jóvenes de doce y trece, a los que inyectarán Moderna, y el miércoles y el jueves será el turno de los de catorce y quince, a los que se les administrará Pfizer.

Para este grupo de edad, el de menores de 16 años, se necesitará el consentimiento de los padres o del tutor legal del menor, un documento que ya está disponible para su descarga en la página web del Sergas y que se deberá presentar en el Ifevi cubierto adecuadamente y firmado.