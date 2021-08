El Concello de Nigrán rindió el miércoles su particular homenaje a Adrián Ben, el primer atleta español finalista olímpico en la prueba de 800 metros en Tokio. El deportista, natural de Viveiro, veranea ininterrumpidamente con su familia desde hace 20 años en el Camping Playa América, lugar que mencionó en los medios de todo el mundo justo después de alcanzar una meritoria quinta posición en los Juegos Olímpicos y a donde regresó directo desde Japón. “En mis victorias intento acordarme de todo el mundo y Nigrán es una parte muy importante de muy importante de mi vida, soy muy feliz aquí”, explica el atleta.

Por este motivo, el alcalde y el concejal de Deportes aprovecharon la llegada de Ben al camping para trasladarle personalmente las felicitaciones del Concello y cederle el Libro de Honor para su firma, además de premiarlo con una pieza conmemorativa de Nigrán. Al acto acudieron también las grandes promesas de la Sociedad Atlética Val Miñor y su entrenador, Óscar Fernández. Entre todos regalaron a Adrián una camiseta de la actual carrera polpular Nigrán Area, que tantas veces disputó en sus veranos en el Val Miñor.

“Adrián hace bandera de nuestro municipio allá donde va y nosotros también presumimos de ser su segundo hogar, por eso estamos especialmente orgullosos de su gran éxito y agradecemos muchísimo que nos mencione por el mundo adelante”, señaló el regidor, Juan González.

“Desde que cumplí 3 años no falté ningún verano a este camping, soy muy feliz aquí, es mi segunda casa y el mejor municipio, lo conozco perfectamente”, explica el atleta, que actualmente prepara en Nigrán su participación en la liga Diamond, de Lausane, en Suiza, por lo que no considera esta estancia totalmente “vacacional”. “Corro por la senda completa del río Muíños que es estupenda, hago un circuito en L que incluye el parque empresarial Porto do Molle, y me desplazo a Pontevedra para entrenar en pista cubierta”, explica el de Viveiro.

“Aquí lo conocemos desde siempre como Runi, precisamente por su afición desde pequeño a correr. El deporte era algo innato en él y todos los jóvenes del camping lo querían en los equipos que montaban, llamaba la atención”, recuerda Javier Míguez, director de la instalación que apunta “son una familia estupenda, estamos muy orgullosos de su felicidad”.