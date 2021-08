Chasco a las puertas del paraíso: 500 kilómetros para (no) pisar Cíes

Un grupo de 55 turistas burgaleses con el barco reservado desde junio ha visto cómo su visita a Cíes se cancelaba apenas 24 horas antes de embarcar y tras un viaje en autobús de 500 kilómetros porque el cupo de las islas ya se había completado. La naviera les advirtió el miércoles, cuando ya se encontraban en Vigo, de la anulación, lo que generó un gran malestar y enfado entre los afectados. No en vano, el archipiélago es el mayor atractivo de una ruta que incluye durante cinco días otros puntos de Galicia y Portugal.

“Venían con todo el amor a verlas, si no fuese por las Cíes la mayoría no habría hecho el viaje”, lamentaba ayer Jesús Ruiz, propietario de la agencia Club del Viajero, que organiza rutas por nuestra comunidad desde hace más de 20 años. De hecho, el pasado julio estuvo en la ciudad con otro grupo que pudo desplazarse al archipiélago sin ningún problema.

Desde la Naviera Nabia lamentan la situación, que atribuyen a la dinámica del sistema de reservas establecido por la Xunta: “Nosotros siempre bloqueamos las plazas en el barco y avisamos a los grupos de que deben enviarnos los nombres completos y el DNI para poder reservar la visita. Pero como el procedimiento es el mismo para todo el mundo si el cupo de las islas se agota antes de que nos llegue el listado ya no podemos hacer nada. Cíes está completa desde hace 15 días hasta el 30,y también Ons. De todas formas, no es imposible porque hoy mismo [por ayer] salió un barco con un grupo desde Cangas. Hay que organizarlo con antelación, pero nunca sabemos cuánto tiempo antes, es la pregunta del millón”.

“Pasa lo mismo todos los años y ya le pedimos al parque que reservase un número de plazas, unas 100 o 200 de las 1.800, para no dejar a los grupos sin viaje. Pero no nos han hecho caso. Lidiamos cada verano con agencias y asociaciones que tenían el barco reservado y se quedan sin visita. Es frustrante que venga gente de fuera y tenerles que decir que no pueden viajar, pero nosotros no podemos bloquear las autorizaciones de visita. Eso lo hace la Xunta”, insisten desde la naviera.

La cancelación de estos viajes también les supone pérdidas, puesto que las plazas del barco reservadas quedan finalmente sin ocupar. “Los más perjudicados son los grupos, desde luego, pero también las navieras lo sufrimos porque son billetes que dejamos de vender. En julio tuvimos menos barcos bloqueados, pero en agosto llevamos muchos”, lamentan.

“Esto es un desastre. El sistema de la Xunta no funciona. No volveremos”

El propietario de la agencia burgalesa también se muestra crítico con el procedimientos de reserva para los grupos organizados: “Esto es un desastre. El sistema de la Xunta no funciona. No respeta nuestras reservas. No volveremos a las Cíes, eso lo tengo claro. Mi clientela no se lo merece. Es una gran faena. No tiene sentido que nosotros no podamos ir y mucha gente que reservó en la página web después decida no visitar las Cíes porque no le cuesta nada”.

Una representante de la naviera se desplazó al hotel Coia, donde se aloja el grupo, para explicarles los motivos de la cancelación. Y el organizador decidió adelantar a ayer el viaje previsto para Oporto, que estaba programado inicialmente para hoy.

“El billete de la naviera costaba 17,50 euros pero devolveremos a los viajeros 20 euros. Y como alternativa visitaremos Baiona y comeremos en Valença do Minho. La normativa de turismo fija que debes cubrir el daño y ofrecer una alternativa”, explica Jesús Ruiz, que no descarta que alguno de los afectados interponga reclamaciones al llegar a Burgos.

El propietario del Club del Viajero recuerda la frágil situación en la que la pandemia ha dejado a todo el sector. “Las agencias estuvimos cerradas y el año pasado cuando vinimos a Vigo éramos los únicos huéspedes del hotel en todo el mes. Esto nos daña a nosotros y también a los hoteles y las navieras. Con lo mal que estamos no se puede fastidiar a la gente”, se queja.

Jesús Ruiz también defiende que su modelo de negocio es respetuoso con el medio ambiente: “Estamos en Cíes desde las 10.30 a las 13 horas. Ni siquiera comemos allí ni dejamos basura. Y contamina menos un autobús que diecisiete coches para mover a las mismas personas”.

El grupo regresará a Burgos mañana sábado a mediodía tras disfrutar de la Ría y de otros enclaves como la Ribeira Sacra, pero con la frustración de no haber podido visitar una de las joyas del patrimonio natural de Galicia.