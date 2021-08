Los Fortes de pluma alada

Me parto con Vilagarcía

¡Pardiez, Kiko Veneno hoy en concierto en el auditorio Mar de Vigo y, para redondear con brío galaico, As Tanxugeiras también! Estará todo más que vendido para oír a José María Sanfeliu, que así se llama de pila el del Veneno, y seguro que despiertan curiosidad esas cantareiras de una nueva década, Olaia Maneiro, Aida Tarrío y Sabela Maneiro, de las que dicen que son las máximas exponentes de una generación abierta a la evolución y reformulación de las músicas de creación colectiva gallega. Pues bien pero yo, a lo mejor, doy estos días un salto a Vilagarcía porque necesitamos la terapia de la risa y este pueblo es desde el lunes la capital gallega del humor. Mira que han pasado grupos ya por sus calles y aún queda hasta el sábado mucho que reír en la Plaza da II República, en la de Ravella, en la de Galicia, en la playa de A Concha... Y es que no solo están pasando por allí las mejores compañías gallegas sino grandes nombres a nivel estatal e internacional como Bergamotto Clown, Tchyminigagua, Rudi Dudi o Eddy Eighty. Atentos si vais porque puede estar completo el aforo, según los organizadores. Y, ya allí ¿cómo no tomar un vinito por La Baldosa, O Castro, Juan García o o Alameda, con su treintena de bares?, O pora zona de Méndez Núñez, la avenida de la Marina, la plaza de Ravella... En fin.