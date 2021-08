Ahora sí, los cruceros retornan a Vigo

Por fin, el puerto de Vigo puede dar la bienvenida a los primeros cruceristas de la era COVID después de que las restricciones impuestas por el Gobierno debido a la pandemia obligaran a cerrar este tráfico en todas las terminales del Estado en marzo del pasado año. Serán alrededor de medio centenar de pasajeros que arribarán este sábado a bordo del SeaDream I, una embarcación pequeña en tamaño aunque grande en lujos, que de acuerdo con fuentes de la consignataria Pérez y Cía. atracará en la estación marítima a las 8 de la mañana para una estancia de ocho horas.

El SeaDream I llega a Vigo procedente de Burdeos como escala intermedia de un crucero de 18 noches entre Oslo y el puerto romano de Civitavecchia vendido a precios a partir de 6.900 euros, que se disparan hasta los 20.499 por alojarse en la “owner suite”, la cabina Premium más exclusiva del barco, según precios de catálogo de la naviera SeaDream Yacht Club, una de las más elitistas del sector. Antes de llegar a Vigo, el SeaDream I habrá tocado en puertos del norte de Europa y tras abandonar la estación marítima pondrá rumbo a Cádiz, Ibiza y Bonifacio, un pintoresco enclave en la isla de Córcega desde donde seguirá a su final de trayecto en Civitavecchia.

No dejará de llamar la atención el hecho de que las dimensiones del SeaDream I se queden pequeñas ante las del mayor megayate privado del mundo, el Azzam (105 metros de eslora del crucero frente a 181 del yate), aunque no diferirán mucho de las del tercer inquilino del muelle de trasatlánticos, el crucero de expedición World Explorer, de 126 metros de eslora, que permanece en Vigo a la espera de reanudar su actividad el próximo mes de octubre.

Pandemia

De momento y en la confianza de que la evolución de la pandemia mejore (algo que no está ocurriendo en el Reino Unido, lo que está enfriando una vez más el mercado de cruceros en ese país), se mantienen la mayoría de las escalas previstas en Vigo para el último cuatrimestre del año que sumarán alrededor de veinte tras caerse de la agenda recientemente las programaciones de varios barcos, el más importante de ellos, el Anthem of the Seas, que tenía previstos cinco atraques para ese periodo y que tras un verano tratando de salvar los muebles con una programación de cruceros de corta duración tocando solamente en puertos británicos, abandonará Europa en octubre para operar en el Caribe desde Nueva York.

Por lo demás, la agenda de escalas contempla para septiembre las primeras visitas a Vigo de los gemelos Marella Explorer y Marella Explorer 2, que sumarán tres atraques, así como la del gigantesco Iona, que tras más de un año deambulando frente el litoral británico ha podido ser finalmente inaugurado a comienzos de este mes con una serie de cruceros panorámicos, sin tocar puerto. Vigo está hoy llamado a ser el primer puerto continental que visite el 29 de septiembre, aunque tal previsión pende de un hilo a tenor del incremento de contagios en el Reino Unido. Incluso se mantiene a fecha de hoy por parte de sus respectivos operadores una triple escala para el 21 de octubre a cargo de Borealis, Spirit of Adventure y Regal Princess, los dos primeros también en escala inaugural. El tiempo dirá si estas previsiones llegan finalmente a buen puerto, o por el contrario irán a la baja, dependiendo de la evolución de la pandemia en estados como el británico, de cuyo mercado se nutre básicamente este tráfico en el puerto de Vigo.