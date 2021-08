El grupo norteamericano Nada Surf tocará en la terraza del auditorio Mar de Vigo el próximo 26 de septiembre, y las entradas ya están a la venta en las plataformas oficiales. La banda, que se dio a conocer hace 25 años con su éxito Popular, publicó un nuevo disco el pasado año, con el que está realizando una gira de promoción por Estados Unidos y España. Así, harán una parada en Galicia, comunidad en la que ya han brillado en varias ocasiones, con un directo envidiable. Además, Vigo será una de las primeras ciudades de Europa donde tocarán, en vivo, su tema Never got together, que apenas pudo ser interpretado por la pandemia.