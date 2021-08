“Solo queremos que nos dejen trabajar”

Desde ayer los aforos de la hostelería en los municipios con un nivel alto de incidencia como es el caso de Vigo, han bajado hasta el 30% en interiores y se mantienen al 50% que ya tenían para las terrazas. Esto se produce después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) determinase que pedir un certificado médico (de vacunación o prueba PCR) a los clientes para consumir en el interior de bares y restaurantes era contrario a la ley, tumbando así la medida estrella de la Xunta este verano apenas tres semanas después de su puesta en marcha. Ante el golpe del TSXG, la Xunta reaccionó rebajando un poco más los aforos, algo que el sector ve como una nueva penalización totalmente injustificada. “Van a estar mejor aquí que en los botellones. Aquí desinfectamos, tenemos las mesas separadas, el local aireado”, explica el responsable del Café Urzáiz. Rodríguez lamenta que el Gobierno gallego está empujando al cierre a los locales, que tampoco han recibido ayuda alguna hasta el momento. Además, con este ir y venir de normativas que afecta directamente a la facturación, se hace más complicada la gestión del negocio en lo que respecta a los empleados. “Tenemos personal y es una responsabilidad. No puedes estar jugando con ellos, porque necesitan una estabilidad”, afirma el empresario hostelero, que de momento está aguantando sin recurrir al ERTE.

En la cafetería Mónaco, en Gregorio Espino, sí tuvieron que recurrir al ERTE ante la bajada de la facturación para poder llegar a fin de mes. Su responsable, Reina Márquez, asegura que la situación actualmente es muy mala con la reducción de aforos, pero lamenta especialmente que lleva más de un año sin poder usar la barra y para ellos esa era una fuente muy alta de ingresos, sobre todo en los días de fútbol. “¿Que cómo estamos? Fatal. El viernes empezó la liga y no se puede usar la barra. Si esto sigue así prefiero quitar el fútbol porque no compensa”. Y no es de extrañar, puesto que las tarifas por emitir los partidos de fútbol en hostelería rondan los 400 euros al mes y si no puedes tener clientes consumiendo, las cuentas no salen. Reina también pide que “nos dejen trabajar” porque “el foco del coronavirus no está en los bares, sino en los botellones, en los buses o en los trenes”. La dueña de la popular cafetería Mónaco explica que no tenía sentido que exigiesen que los hosteleros pidiesen el certificado pero mantuviesen las restricciones; y ahora que lo han quitado, pongan todavía más restricciones. “La Xunta no me va a pagar las facturas”, sentencia.

También desde la Tapería Ribeira Sacra, en el Calvario, apuntan directamente a la Xunta como responsable de unas medidas difíciles de entender para el sector. “Lo que está haciendo el presidente de la Xunta con la hostelería es una aberración”, lamenta Marta Alonso. Para ella, que trabaja en este mesón desde hace cuatro años, no tenía ningún sentido pedir el certificado sanitario, algo que resultaba una fuente de conflicto. “Muchos se enfadaban, aunque la mayoría reaccionaba bien y los clientes de siempre incluso bromeaban si queríamos ver más documentos”.

Para Alonso la reducción de aforo que entró en vigor ayer parece responder “a una especie de capricho” y supone un agravio comparativo porque “están los centros comerciales a tope, sin certificados ni aforos”.

“No podemos hacer nada más”

La hostelería lleva año y medio de cierres, aperturas, reducción de aforos y hasta una especie de máster en certificados sanitarios.

La Federación de Pontevedra llegó a poner en circulación una guía para saber identificar los distintos documentos requeridos por ley para acceder a los interiores de los establecimientos desde el 24 de julio. Pero ahora ya no saben qué más pueden hacer para intentar mantener sus negocios a flote. “Aquí nos bajó la facturación un 50%”, explica desde la cafetería Ecos Míriam Figueroa.

La única camarera del Ecos, en Gregorio Espino, explica que ella estuvo varios meses en un ERTE y que la propietaria tuvo que pagar el alquiler igual. Míriam es bastante escéptica con la mejora de la situación para el sector hostelero, porque a nivel sanitario la situación sigue complicada. “Yo ya tuve COVID, y no para de haber nuevos casos, de gente ya vacunada y ahora las variantes. La cosa está muy complicada”, indica, mientras muestra el interior de la cafetería vacío.

Aunque un paseo por el centro de Vigo pueda hacer pensar que la hostelería está haciendo su agosto, basta subir un poco a los barrios para comprobar que fuera de las zonas turísticas las cajas registradoras suenan mucho menos. “Nosotros tenemos muchos clientes que son gente mayor y tienen mucho miedo”, asegura Míriam Figueroa. El establecimiento en el que trabaja, como tantos otros, se preocupa cada día de tener las mesas separadas, desinfectadas y de que se cumplan las normas “pero no podemos hacer nada más”, dice.