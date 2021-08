Sin vacaciones en Etiopía

Unos se quejan de que este año pasan las vacaciones en casa porque no está el horno para bollos, otras que son demasiado cortas, o que ya están de vuelta, maldita sea. Acabo de hablar con Augusto Rodríguez, que es el fotógrafo vigués que ha hecho de África historia con su cámara, y está dando vueltas a otro viaje a la Etiopía que tan bien conoce de anteriores incursiones. ¡Qué magníficas fotos he visto suyas de distintos países africanos, de sus espacios más bellos pero también de los más inhóspitos! Él fue quien me presentó al misionero comboniano Juan Núñez, orensano que llegó a Etiopía hace más de 40 años con Dios a vueltas trabajando para los más pobres. A Juan le destinaron hace unos meses provisionalmente, en sustitución del obispo, a Hawassa, ahí al lado, a unos nueve mil kms, junto al lago Awasa, en el Gran Valle del Rift. Hace 4 años que no coge vacaciones porque allí sí que no está el horno para bollos. Tiene unas ganas inmensas de pasar unos días en su Galicia natal pero, como su Dios le retiene allí (hace poco escribió un libro “Oh Dios, ¿estas ahí?”, edit. Mundo Negro), allí se queda. Ahora intenta rehabilitar el llamado “eremitorio de Getsemaní”, un centro de retiros y encuentros de todo tipo en un lugar agreste de roca excavada junto al lago Awassa. Y nosotros quejándonos.

Los retratos augustos

Y ya que cito al fotógrafo vigués Augusto Rodríguez, en Vigo pero con ganas de coger cámara y mochila para volver a África en cuanto pueda, aprovecho para decir que con él iniciamos el jueves pasado una serie de retratos que, a razón de uno por semana, iremos publicando con un denominador común: emprendedores de nuestro entorno vigués dispuestos hasta el último aliento. Hemos publicado los de Lili Sio y Camilo Villanueva, del mundo del fitness, y pronto le tocará a la soprano Iciar Borges y a Antía Álvarez de Oliveira, vinculada ahora al de la estética aunque puedo contar que yo me subí a un ring con ella ante un gigante de más de cien kgs que, simplemente, dejó que hiciéramos guantes con su estómago. Este trabajo de Augusto Rodríguez no tiene nada que ver con esos otros “retratos” suyos que dimos hace años con leprosos y presos en distintas localidades de Mozambique. Por ejemplo. Augusto es hijo de Manuel R. Fumega, un médico que desarrolló su tarea en Vigo y dejó una estela de humanidad inolvidable.