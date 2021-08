“Sabotaje” en el examen de conducir

Desde la Asociación aseguran que “durante las dos primeras jornadas de la huelga, se impidió la realización de exámenes oficiales para la obtención del permiso de conducir de la Dirección General de Tráfico”. En la misma línea, denuncian que “algunos participantes” de las movilizaciones, bloquearon y entorpecieron el desarrollo de las pruebas, pintando una de las pistas para la realización de los exámenes de destreza y “modificando el buen estado de la zona.”

“Llegamos a las 8 de la mañana y nos encontramos el circuito así. Ha habido muchos alumnos que se han visto perjudicados por la situación y esto no debería pasar”, declara Alberto Bugallo, presidente de la Asociación. “Respetamos el derecho a la huelga, pero eso no puede interferir en el derecho de los trabajadores que no la secunden y vayan a trabajar”.

Además, según su comunicado, “algunos huelguistas” han “extralimitado” su derecho a manifestarse, yendo contra los ciudadanos que desean examinarse.

“Nosotros queremos denunciarlo públicamente para que se tomen las medidas oportunas y esto no vuelva a ocurrir”, informa Bugallo. “De hecho, tenemos una vía abierta con la jefatura provincial de tráfico para valorar las posibles soluciones”. De esta manera, el presidente ha negado haber emprendido represalias contra ningún trabajador, pero sí ha confirmado que “la denuncia está puesta y esperamos que esto no se produzca más".

Huelga por "precariedad laboral"

Teniendo todo ello en cuenta, los asalariados de los centros de educación viaria convocaron los paros, junto a la CUT (Central Unitaria de Traballadoras), para combatir las “condiciones precarias” de sus contratos: horarios de 14 horas diarias, baja maternal a las 36 semanas, derecho a enfermedad escaso o algunas vacaciones no remuneradas. Así, emprendieron dicha manifestación tras la negativa, dicen, de la Asociación de mejorar las condiciones laborales el pasado 31 de julio.

Con todo, Bugallo espera que “se puedan desarrollar las pruebas de circulación en los cuatro días de inactividad que quedan”. Sin embargo, y tal y como informó la CUT a FARO: “Si la situación no mejorase, no se descarta una huelga indefinida”.