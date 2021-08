Vergonzoso. Absurdo. Estúpido. Cansados. Son algunos de los términos elegidos por los hosteleros de Vigo para reflejar su malestar por un nuevo cambio de rumbo en los aforos: desde mañana, el porcentaje cae del 50% al 30% en los interiores –en las terrazas, se mantendrá al 50%–. Así lo ha determinado la Consellería de Sanidade tras el varapalo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que no autoriza a los locales del sector de los concellos con más casos de coronavirus a solicitar el pasaporte COVID para el acceso a su interior. El municipio olívico es uno de ellos: los contagios siguen a la baja desde hace más de una semana, pero la cifra de hospitalizados aumenta. Y la incidencia acumulada a 14 y 7 días todavía continúa arrojando dígitos preocupantes: se sitúa en 581,07 y 248,41, respectivamente.

“Exagerado” es uno de los adjetivos que utiliza el presidente de la Federación Provincial de Hostelería (Feprohos), César Sánchez-Ballesteros, para describir el ajuste de la capacidad máxima permitida en el interior de los establecimientos. Cree que “no tiene ningún sentido” y lamenta la postura del gobierno gallego en pleno verano, con la ciudad “repleta de turistas” y los hoteles “llenos”. “La Xunta piensa que, como ya no se iba a pedir el certificado COVID para acceder a los interiores, se produciría un efecto llamada, pero no es así. El perfil de los clientes va a ser el mismo”, explica, a la vez que apunta que es “absurda” la medida: “Al no haber restricciones de movilidad, la gente cogerá el coche y se irá a otro municipio a hacer lo mismo que haría en Vigo si se lo permitiesen. Lo ideal sería obligarnos tan solo a que se mantengan las distancias entre las mesas, pero no llegar a esto”.

Sánchez-Ballesteros lamenta la “falta de conocimiento” por parte de la administración autonómica sobre la hostelería y el turismo y opina que la reducción del aforo “no va a conseguir nada”. “Si tuviera alguna duda de que ayudará a mejorar la seguridad, la apoyaría, pero no servirá para evitar contagios”, argumenta antes de poner el acento en las consecuencias de esta decisión: “Me preocupa que se generen cierres. Aumentará la cifra de trabajadores en ERTE”.

Destaca que este nuevo golpe al sector debe venir con hoja de reclamaciones: “No hablo de ayudas, sino de compensaciones económicas por daños y perjuicios. Estudiaremos la posibilidad de reclamar en base al agravio comparativo con otras comunidades en las que, siendo similar la situación sanitaria, no se toma la decisión de restringir de esta manera la actividad del sector”.

El representante de la patronal critica que el gobierno gallego ponga el ojo en la hostelería cuando “no es el problema, sino la solución”. “Delante de tu terraza, ves que se junta un grupo de jóvenes en un banco que beben cerveza y comparten la lata, que no guardan la distancia de seguridad recomendada... y nadie les dice nada, pero resulta que los hosteleros somos los que incumplimos”, comenta.

Postura similar ofrece Rubén Pérez, presidente de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros Zona Náutico, que sirve de paraguas a locales del Casco Vello, Alameda, Rosalía de Castro y Casco Vello, así como de todo este entorno. “No es de recibo que las grandes superficies o el transporte funcionen con plena normalidad y nosotros tengamos que ajustar todavía más los aforos”, dice antes de apuntar que es “vergonzoso” que la Xunta haya obligado al gremio a pedir el certificado COVID “cuando no estaba legitimada”.

Sube la cifra de hospitalizados: 7 están en UCI

seSegún los datos ofrecidos por la Consellería de Sanidade, la cifra de contagiados en el área sanitaria de Vigo cae por undécimo día consecutivo –se sitúa en 3.379 (270 menos que en la jornada anterior)–, pero, de nuevo, aumenta el número de pacientes hospitalizados: pasa de 49 a 54 –segundo día de subida seguido–. En la UCI, siguen siete personas. La incidencia acumulada a 14 y 7 días aún es elevada: está en 581,07 y 248,41, respectivamente. Con el objetivo de hacerle la zancadilla al coronavirus, el Sergas cita a 28.689 personas a vacunarse en el Ifevi desde mañana hasta el viernes.