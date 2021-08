Alumnos vigueses, obligados a repetir curso tras faltar a clase por temor de las familias al COVID

El pasado no fue un curso educativo normal. La pandemia marcó la vuelta a las aulas, con medidas de todo tipo para evitar unos contagios que no obstante fueron algo habitual a lo largo del año. Precisamente el temor al COVID provocó que muchas familias decidiesen no llevar a sus hijos a clase, ya bien porque los propios jóvenes pertenecían a algún grupo de riesgo y sus padres no querían exponerlos al virus o bien porque alguna de las personas con las que convivían eran vulnerables. Tal y como informan desde la Consellería de Educación, ante la situación de pandemia se crearon unas comisiones provinciales entre la Xunta y los ayuntamientos encargadas de hacer un seguimiento con especial sensibilidad a los casos de absentismo derivados de la pandemia y de tomar las decisiones más adecuadas al respecto, “teniendo en cuenta que la escolarización es obligatoria para los menores de entre 6 y 16 años”. En toda Galicia se abordaron en torno a un centenar de casos de este tipo, y de ellos, el 30% han sido remitidos al Ministerio Fiscal por parte de Educación.

Y familias de Vigo y los municipios de su entorno han recibido ya esas denuncias por decidir no llevar a sus hijos a clase (en Educación Primaria y Secundaria) y se han puesto en contacto con la Federación Olívica de Asociacións de nais e pais de alumnos de Vigo e comarca (Foanpas), alarmados por estas notificaciones. Ahora esperan una resolución judicial para saber a qué atenerse. Desde Foanpas consideran que las autoridades educativas deberían tener “más flexibilidad” ante unas circunstancias tan especiales como las que han marcado el curso 2020-2021 y la realidad de las familias.

Pero además de las denuncias que ya han recibido, las familias tienen que enfrentarse a otro problema: la decisión de no llevar a sus hijos a clase por temor al COVID ha provocado que los claustros de los diferentes centros educativos hayan determinado que deben repetir curso. “Creemos que es injusto, porque no es una situación que hayamos elegido nosotros, ha sido por fuerza mayor. En nuestro caso, mi marido tiene una enfermedad autoinmune y no se puede exponer al virus porque tendría mucho riesgo, por lo que decidimos que nuestro hijo no acudiera al colegio. Es un motivo sanitario y está completamente justificado, hicimos lo que había que hacer para salvaguardar la salud de la familia”, explica una madre, que prefiere mantenerse en el anonimato.

La Xunta puso en marcha este curso los Equipos de Atención Virtual al Alumnado (AVA) para reforzar y completar la atención domiciliaria para alumnos que no acudieron al centro por tener familiares vulnerables convivientes y para los que las comisiones provinciales determinaron como justificada su ausencia. El proceso arranca con la valoración de la situación de absentismo. Primero el centro sopesa si las faltas de asistencia a clase de su estudiante están justificadas. Si es así, puede obviar el recurso a la comisión provincial y ofrecerle al alumno atención, en principio, por sus docentes. Si no las considera acreditadas, debe consultar a los padres y, “si no se encuentra una solución al absentismo”, hablar con Inspección en el plazo de 30 días naturales desde el inicio del correspondiente expediente. De ahí puede pasar a la comisión de seguimiento, que decide si eleva el expediente al Ministerio Fiscal o ve la falta justificada. En este supuesto se activa la atención a distancia regulada en la resolución.

A mayores, la Xunta ha actualizado el Protocolo de Atención Domiciliaria para adaptarlo a las situaciones derivadas del contexto COVID, reforzando los procesos de seguimiento en la atención al alumnado y mejorando la coordinación con las autoridades sanitarias y los canales de comunicación entre las familias y los centros educativos. Educación desarrolló un plan de enseñanza virtual basado en horarios espejo que se activa si un aula o un colegio está en cuarentena. El protocolo de atención educativa domiciliaria establece que, en el caso de los alumnos que por salud no pueden ir a clase por menos tiempo del exigido para pedir atención educativa domiciliaria, el equipo docente elaborará para ellos una propuesta de actividades.

Habrá que ver ahora las circunstancias que rodean al nuevo curso que empieza el próximo mes, pero parece claro que se prevé un escenario epidemiológico mejor: los padres que superan los treinta años estarán para entonces mayoritariamente con las dos dosis de la vacuna, por lo que se espera que las infecciones de los estudiantes en los centros escolares se reduzcan considerablemente.

1 Atención Virtual al Alumnado (AVA) La Xunta puso en marcha equipos de Atención Virtual al Alumnado (AVA) para alumnos que no fueron a clase al tener a algún familiar vulnerable.

2 Protocolo de enseñanza a domicilio El gobiertno gallego también reforzó los procesos de seguimiento en la atención domiciliaria del alumnado que no asistió al colegio.

3 Comisiones de seguimiento Las comisiones provinciales de seguimiento entre la Xunta y los Ayuntamientos determiraon si las ausencias estaban justificadas.

Los centros educativos del área cerraron el año académico con 34 contagios

Al finalizar el curso 2020-2021, en los diferentes centros educativos del conjunto del área de Vigo había un total de 34 positivos según el último balance facilitado por la Consellería de Sanidade a mediados de junio. Los más afectados eran el IES do Castro y el CEIP de Sárdoma-Moledo, con tres contagios cada uno. Son cifras epidemiológicas no obstante muy lejos de momentos anteriores del año académico, que llegó a tener infecciones entre escuelas infantiles, colegios e institutos, que llevaron a las autoridades sanitarias a decretar el cierre de varias aulas.