Esta semana se nos fue Belarmino Gallego, y con él la posibilidad de hacer un viaje a la industria que ha marcado a Vigo, el sector de la pesca. Nos quedamos sin la entrevista pedida varias veces para preparar sus memorias en este periódico. Y es que Nino fue parte del desarrollo de la ciudad para convertir esta industria en referente mundial. De los barcos de vapor de la familia, entre ellos los míticos Carmen de C, Repolo o Santa María, a los parejas de Casa Mar donde recorrió aguas de Groenlandia y Terranova y a los grandes congeladores de las armadoras Barreras, Puente, Chicha o Vieira, que lo llevaron a Sudáfrica, Malvinas, Boston o Noruega. Su familia era su vida y el mar su pasión, que lo llevó a mandar la primera expedición al Mar de Bering, en busca de nuevos caladeros para los barcos gallegos, a las tierras del Norte cuyas mareas convirtieron el bacalao en el verdadero oro de la ciudad de Vigo allá por la década de los 60. Miles de anécdotas, datos, experiencias que se han quedado sin ver la luz pero ya son parte de la historia de sus hijos, mi colega Amalia o su marido Emilio e Isaac y su nieta Inés, colega también. Recuerdos que lo verán siempre como un gran marino y un adelantado a su tiempo, que ya en los 70 defendía el cuidado del mar y el control de la contaminación en sus cursos de verano en la Escuela de Motores de la Armada de La Graña.

Y hamburguesas de autor

Veo en primera página de nuestro periódico de ayer publicidad sobre la apertura en Vigo de la hamburguesería de matriz lucense La Urbana, en Rosalía de Castro. En internet hace publicidad cualquiera, hacerlo sobre papel es todo un nivel. Entro en el mundo hamburger de La Urbana y me sorprendo con tanta propuesta “de autor”, de modo que cada una ha sido encargada a un cocinero diferente y alguna es tan incitante que he puesto en mi agenda una cita con el lugar. No es mi generación de cultura de hamburguesa, pero reconozco que es cada vez más parte de la cultura culinaria contemporánea, porque se le ha ido añadiendo sabiduría e I+D al producto. Yo vi nacer en Vigo a La Pepita y entrevisté a sus fundadores en 2012, cuando estaban en los primeros días de lo que luego se extendería por España. Recuerdo la historia de emprendedores de Santiago Salgueiro y Begoña Ocampo. Luego conocí por medio de Aser Álvarez a La Galeguesa, en la calle Oporto como La Pepita, también con una carne gallega y un origen digno de novela protagonizado desde los montes de Celanova por su hermano Roberto Álvarez. Después aparecieron una multitud en Vigo, aunque justo es recordar que la primera que conocí, allá por los años 70, fue Corner Hut, abierta por mi amigo José Figueredo. Rayos y Centellas, La Leyenda, La Burguería, La Martinesa… aparte de las grandes cadenas. El Cosmos Hamburguer.